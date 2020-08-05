بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 05 آب 2020
آخر الأخبار
تفجير بيروت يدمر منازل المشاهير في لبنان الروبوت "موزو" لخدمة الزبائن في مطاعم مصر القبض على عصابة سرقت اكثر من ٨٠ دراجة نارية من مناطق متفرقة من بغداد الأردن: 261 ألف برميل نفط وارداتنا من العراق في تموز الماضي الكهرباء تكشف عن أسباب تراجع ساعات التجهيز خلال الصيف الحالي وتطالب بتعديل قانونها تشكيل لجان لمتابعة المشاريع المتلكئة في بغداد والمحافظات الهلال الأحمر العراقي: 10 عراقيين أصيبوا جراء انفجار بيروت قتيبة الجبوري يدعو امانة مجلس الوزراء لايضاح موقفها تجاه طعن وزير التعليم العالي بمقرراتها نصيف تطالب رئيس الوزراء بسحب يد وزير النقل مغردون لبنانيون يطلقون هاشتاج "علقوا المشانق".. ويطالبون بمحاكمة المسؤولين عن تفجير بيروت
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 آب 2020 02:29 م

الذهب يحلق عاليا فوق مستوى 2000 دولار للأوقية

الذهب

بلغ الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا، أعلى مستوى على الإطلاق، اليوم الأربعاء، ليواصل ارتفاعه القياسي فوق مستوى 2000 دولار بفعل ضعف الدولار ومراهنات على المزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصاد الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2022.19 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ مستوى قياسيا عند 2030.72 دولار في مستهل التعاملات الآسيوية. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.9% إلى 2039.40 دولار.
وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس ”انخفاض الدولار والعوائد الاسمية، إذ لا تزال التكهنات ذائعة بشأن النمو العالمي والحزمة المالية في الولايات المتحدة، هو ما يقود أسعار الذهب بشكل أساس للارتفاع“.


وأضاف: ”التوقعات تظل قوية جدا للذهب. والأمر المثير للاهتمام أننا رأينا متعاملين يقلصون انكشافهم الدائن على الذهب خلال موجة الارتفاع في الآونة الأخيرة؛ ما يشير إلى أن مشترين جددا قد يعودون مجددا إلى السوق لدفع الأسعار للارتفاع“.
وتوصل حالات فيروس كورونا الارتفاع في الولايات المتحدة واضطرت عشرات الولايات الأمريكية لتعليق خططها لإعادة فتح الاقتصاد أو التراجع عنها. وبلغ عدد المصابين عالميا ما يزيد عن 18.41 مليون.
وأثرت الزيادة السريعة في الحالات على الآمال بشأن انتعاش اقتصادي أمريكي سريع، ما دفع عوائد سندات الخزانة لأجل خمس سنوات إلى مستويات قياسية متدنية؛ ما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وتراجع الدولار الأمريكي 0.3% مقابل منافسيه؛ ما يقلص سعر الذهب لحائزي العملات الأخرى.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
النفط

أسعار النفط ترتفع وسط انخفاض كبير للمخزونات الأمريكية 05 آب 2020 02:25 م

الكهرباء تجهيز

الكهرباء تكشف عن أسباب تراجع ساعات التجهيز خلال الصيف الحالي وتطالب بتعديل قانونها 05 آب 2020 01:56 م

مشاريع الإعمار

تشكيل لجان لمتابعة المشاريع المتلكئة في بغداد والمحافظات 05 آب 2020 01:51 م

ايفان فائق

وزيرة الهجرة: نأمل انتهاء مجلس النواب من قانون" العنف الأسري" في أسرع وقت 05 آب 2020 10:55 ص

safe_image

مسؤول حكومي يحذر من كارثة بيئية تضرب بعقوبة 05 آب 2020 10:52 ص

أبراج الاتصالات

الخدمات النيابية تتهم هيئة الإعلام بالتستر على عقود تراخيص شركات الاتصال 05 آب 2020 10:48 ص

كورونا العراق

الصحة تسجل 2836 إصابة جديدة بكورونا و83 وفاة و1992 شفاء 04 آب 2020 03:13 م

كورونا في العراق

تسجيل 296 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة في كربلاء 04 آب 2020 02:30 م

التعليقات