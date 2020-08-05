أسعار النفط ترتفع وسط انخفاض كبير للمخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات المخزون انخفاضا كبيرا في مخزونات النفط الخام الأمريكية على الرغم من أن المخاوف بشأن الطلب على الوقود حدّت من المكاسب في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 على مستوى العالم.

وصعد خام برنت 31 سنتا أو ما يعادل 0.7 % إلى 44.74 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ0713 بتوقيت غرينتش. وارتفع العقد 0.6 % أمس الثلاثاء لأعلى مستوى إغلاق منذ السادس من مارس/ آذار.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو ما يوازي 0.6 % إلى 41.96 دولار للبرميل. وأنهى العقد تعاملات أمس الثلاثاء مرتفعا 1.7 % وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أواخر يوليو/ تموز.

وبحسب بيانات من معهد البترول الأمريكي، انخفضت مخزونات الخام 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس/ آب إلى 520 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض ثلاثة ملايين برميل.

ومن المقرر أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.