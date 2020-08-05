بعد احتراق القمح المخزن في مرفأ بيروت.. هل يواجه لبنان أزمة خبز؟

قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، اليوم الأربعاء، إن صومعة الحبوب في ميناء بيروت دُمرت في انفجار المرفأ الذي هز العاصمة.

وقال الوزير نعمة لرويترز إن لدى بلاده احتياطيات من الحبوب تكفي ‬لأقل قليلا من شهر.

وأضاف: ”نبحث حاليا عن مساحات تخزين“، وتابع قائلا إن لبنان يحتاج إلى مخزونات تكفي لثلاثة أشهر على الأقل لضمان أمنه الغذائي.

وأكد نعمة وجود كميات كافية من الطحين لتلبية احتياجات السوق لفترة طويلة، وقال: ”لا توجد أزمة طحين أو خبز“.

وقال مسؤول بوزارة الاقتصاد، إن لبنان لديه نحو 35 ألف طن من الطحين في المطاحن.

وأضاف المسؤول لتلفزيون LBCI: ”نحاول على الفور نقل أربع سفن تحمل 25 ألف طن من الطحين إلى ميناء طرابلس“.

وقال مدير ميناء طرابلس اللبناني أحمد تامر إن صومعة ميناء بيروت المدمرة كانت قادرة على تخزين 120 ألف طن من الحبوب.

وأضاف تامر أن ميناء طرابلس لا يحوي صوامع حبوب، ومن الممكن نقل القمح مباشرة إلى المخازن الواقعة على بعد كيلومترين تقريبا.

