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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 آب 2020 02:14 م

​ الزمالك يستعيد نجميه المغربيين استعدادا لاستئناف الدوري المصري

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أعلن نادي الزمالك، عن وصول الثنائي المغربي، أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لاعبي الفريق الأول، إلى القاهرة، استعدادا لدخولهما تدريبات الفريق، من أجل استئناف مباريات الدوري المصري.
ووفقًا لما ذكره النادي، عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، فقد كان في استقبال الثنائي نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي، حيث وصل اللاعبان من دبي، والتي تواجدا بها ترانزيت، بعد مغادرة المغرب.
ومن المنتظر أن يخضع الثنائي لمسحة طبية، للاطمئنان عليهما قبل الانتظام مع الفريق، في التدريبات الجماعية.
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الزمالك يعلن موعد وصول أشرف بن شرقي وأوناجم
وكان حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك، قد قال في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”سيخضع الثنائي للمسحة الطبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وبمجرد ظهور نتيجتها سيشارك في التدريبات الجماعية“.
ويستعد الزمالك لمواجهة المصري، يوم الخميس، بعد استكمال الدوري.
ويحتل المصري المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة، ويأتي الزمالك رابعًا بـ31 نقطة.


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أخر تعديل: الأربعاء، 05 آب 2020 03:01 م
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