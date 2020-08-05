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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 آب 2020 02:11 م

احذر .. 7 عادات خاطئة تسبب تراكم دهون البطن

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الكرش  مشكلة تواجه الكثيرين ممن يعانون زيادة الوزن، وحتى من يملكون وزنًا مثاليًا، يريدون الحصول على بطن مسطّح وجذاب، لكن تواجههم العديد من العوائق.
وتتكون دهون البطن بسبب عادات معينة، قد نعتقد أنها غير ضارة، لكنها في الواقع تشكل الأسباب الرئيسية التي تسهم في دهون البطن.
ويستعرض الموقع الطبي ”هيلث“ 7 عادات خاطئة، هي السبب وراء دهون البطن:

 تناول المشروبات الغازية

أي شيء يحمل كلمة ”دايت“ يمكن أن يكون مضللًا بالتأكيد، هذا هو الحال مع المشروبات الغازية الدايت، والتي تأتي مع وعد بعدم وجود سعرات حرارية، أو بدون سكر، مما يجعل عقلك البريء يستهلكها بدون أي ذنب.
ومع ذلك، وجدت دراسة أجريت في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس، أن المشاركين الذين تناولوا أكثر من مشروبات غازية في اليوم الواحد، عانوا زيادة بنسبة 500 % في محيط خصرهم، ويرجع ذلك إلى وجود الأسبارتام في المحليات الاصطناعية المستخدمة لتحلية هذه المشروبات الغازية.

 شخص اجتماعي جدًا
ذكرت مجلة ”Nutrition“ إن تناول الطعام مع شخص واحد، يمكن أن يزيد من حجم وجبتك بنسبة تصل إلى 33 %، أما تناول الطعام مع شخصين فيمكن أن يفعل ذلك بنسبة 47 %، ويمكن تناول الطعام مع 4 أو 6 أو 8 أصدقاء بفعل ذلك، بنسبة 69 و 70 و 96 % على التوالي، ولا توجد نقاط للتخمين، وهذا يتعلق تمامًا، بمقدار الوقت الذي نقضيه على طاولة الدردشة، أثناء تناول الطعام مع الأصدقاء بلا عقل.

الإبحار في مواقع التواصل 
صدق أو لا تصدق، يمكن أن يمنحك حبك لوسائل التواصل الاجتماعي دهون البطن، وفقًا لعدة دراسات، ويمكن أن يؤدي التصفح على الإنترنت قبل النوم إلى تعطيل النوم بسبب الضوء المنبعث من هاتفك، مما يحد من إنتاج الميلاتونين (هرمون النوم) في الدماغ.
الآن، يمكن أن يؤدي ضعف الجودة أو النوم غير الكافي، إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك، وتشجيع سلوكيات الأكل غير الصحية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة السمنة والدهون في البطن.

 السرعة والغضب
بالتأكيد، يمكن أن تساعدك هذه السمة الخاصة بك في إنهاء عملك بسرعة، وتحقيق الكثير في الحياة. ومع ذلك، إذا امتد ذلك إلى مائدة الطعام الخاصة بك، وصدمت أنك آكل سريع، فأنت بالتأكيد على طريق اكتساب بعض الدهون في البطن.

الأكل في أطباق كبيرة
توضح دراسة أجريت في جامعة كورنيل، أن تناول الطعام في أطباق كبيرة، من المحتمل أن تزيد من السعرات الحرارية، وتزيد من الوزن، وتصبح سمينًا، وتزيد من دهون البطن أيضًا. بالنسبة للمبتدئين، ابدأ في استخدام أطباق صغيرة للتحكم في جزء ما.

 تخطى مواعيد العشاء
إن الوقت المناسب لتناول طعام العشاء ما بين الساعة 7 مساءً حتى الساعة 9 مساءً، وعند تخطي تلك الساعات، قد ينتهي بك الأمر إلى اكتساب بعض الدهون في البطن بسبب عادتك، والأكثر من ذلك، إذا كنت تنام بعد وقت قصير من تناول آخر وجبة في اليوم ، إذْ يجب أن تكون هناك فجوة 3 ساعات بين العشاء ووقت النوم، وبالتالي، فإن تناول العشاء في الوقت المناسب، هو الحل الوحيد في هذه الحالة.
ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة  Obesity Society، فإن القيام بذلك يمنحك مزيدًا من الوقت، لحرق السعرات الحرارية المستهلكة قبل النوم.


 البقاء في السرير  
لا يوجد شيء أكثر راحة من الاسترخاء في غرفتك الدافئة كل يوم، ومع ذلك، فإن نفس الدفء الذي يمنحك الكثير من الراحة، يمكن أن يمنحك بطنًا أكبر، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة  Cell Press.
ويشير البحث، إلى أن البقاء في درجات حرارة أكثر برودة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الدهون في الجسم بشكل ملحوظ، حيث يضطر جسمك إلى حرق سعرات حرارية إضافية، للحفاظ على درجة حرارته الطبيعية.


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