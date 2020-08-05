الأردن: 261 ألف برميل نفط وارداتنا من العراق في تموز الماضي





اعلنت المملكة الاردنية الهاشمية ان وارداتها من النفط العراقي خلال شهر تموز الماضي بلغت 261 الف برميل وبمعدل 8400 برميل يومياً تقريباً.



وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة هالة زواتي، في تصريح صحفي،: ان الإجراءات الحكومية لمواجهة تحديات انتشار فيروس (كورونا) المستجد(كوفيد-19)»، فرضت تفريغ الصهاريج العراقية في الصهاريج الأردنية في المنطقة الحرة بين البلدين عن طريق تبادل الحمولة، التي شارك في نقلها حوالي 888 صهريجا اردنيا ومثلها عراقية.



وعلى وفق الوزيرة زواتي، فقد بلغ إجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للمملكة منذ الحادي والثلاثين من شهر آب 2019 ولغاية الحادي والثلاثين من شهر تموز 2020 ، حوالي 705ر2 مليون برميل بمعدل يومي 8172 برميلا تم نقلها بواسطة 10286 صهريجا عراقيا وأردنيا من موقع ( محطة الصينية /بيجي) إلى موقع المصفاة / الزرقاء.



ويستورد الأردن النفط الخام العراقي تنفيذاً لمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في الثاني من شهر شباط 2019.