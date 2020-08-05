الهلال الأحمر العراقي: 10 عراقيين أصيبوا جراء انفجار بيروت

أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، أن 10 عراقيين أصيبوا بجروح بانفجار بيروت.



وذكرت الجمعية في بيان، أن "مكتب الهلال الأحمر في بيروت سجل جرح عشرة مواطنين عراقيين لحد الآن فيما خصص رقم هاتف خاص بالجالية العراقية لطلب المساعدة الطبية 0096170600349".



وأضافت الجمعية، أنه "نتيجة زخم الإصابات في بيروت فقد خصصت الجمعية مركز الإخاء الطبي في ضاحية بيروت الجنوبية لمعالجة العراقيين وتكفلت بعلاج المصابين".