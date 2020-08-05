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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 آب 2020 01:46 م

نصيف تطالب رئيس الوزراء بسحب يد وزير النقل

عالية نصيف2

طالبت النائبة عالية نصيف، رئيس الوزراء بسحب يد وزير النقل إلى حين انتهاء تحقيقات لجنة النزاهة النيابية في المخالفات والخروقات المنسوبة إليه .

وقالت نصيف في بيان ان "الإجراءات الإدارية التي اتخذها رئيس الوزراء بشأن مخالفات وخروقات وزير النقل وبعض المقربين منه تجعلنا نتفاءل ونتأمل خيراً بأن تتم محاسبة ومساءلة الوزراء الذين تؤشر عليهم مخالفات إدارية أو مالية".

واضافت ان "تأخير إقلاع الطائرة من أجل أحد أقارب الوزير هو أسوأ أنواع الفساد الإداري، ويعد إساءة واستهانة بالمواطن العراقي، وتضاف إلى قضية الطائرة مخالفة الوزير لتوجيهات رئيس الوزراء بعدم إجراء أي تغيير في المناصب العليا، حيث قام بتكليف شخص بمهام مدير شركة الخطوط الجوية العراقية".

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