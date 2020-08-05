أصابع الاتهام تشير إليها.. إيران ترسل طائرة لنقل رعاياها من بيروت بعد انفجار المرفأ

قالت وكالة أنباء إيرانية، الأربعاء، إن هيئة الطيران المدني في البلاد نسقت مع نظيرتها في لبنان، لإرسال طائرة لإعادة الإيرانيين الذين يعيشون في بيروت بعد انفجار أمس الذي أسفر حتى الآن عن 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح فيما تشير تقارير إلى تورط إيران وحزب الله في الانفجار .

وذكرت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية أن ”هيئة الطيران الإيراني ستقوم اليوم بإرسال طائرة إلى لبنان لنقل الإيرانيين الذين يعيشون في بيروت بعد موافقة هيئة الطيران اللبناني“، مضيفة أن ”الطائرة سوف تقل الإيرانيين من مطار بيروت في الساعة الرابعة عصر هذا اليوم متوجهة إلى مطار الخميني الدولي“.

وفي سياق متصل، نفت السفارة الإيرانية في بيروت، اليوم، وقوع إصابات بين صفوف العاملين في السفارة.



من جانبه، أعلن المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الإيراني، محمد نصيري، أن الهلال الأحمر سوف يرسل الحزمة الأولى من المساعدات إلى لبنان والتي تشمل 2000 حزمة غذائية تزن 9 أطنان“.

وأضاف نصيري لوكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“: ”كما سيتم أيضا إرسال طاقم طبي من 22 شخصا إلى بيروت، بالإضافة إلى إرسال بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، وسيتم إنشاء مستشفى (RDH )“.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة عبر تويتر“، عقب انفجار مرفأ بيروت: ”قلوبنا مع الشعب اللبناني في هذه الكارثة الكبرى، ومستعدون لتقديم المساعدات للبنان بكافة الطرق المناسبة“.







