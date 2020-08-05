محمود عثمان يحدد ثلاثة شروط لانجاح الانتخابات المبكرة





اكد السياسي الكردي المستقل محمود عثمان انه لا يمكن اجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة الا بثلاثة شروط.



وقال عثمان في صحفي ان على الحكومة ان تجري التعداد السكاني اولا لتحديد عدد الذي لهم الحق بالتصويت وكذلك تحديث سجل الناخبين لفرزهم و ابعاد المتوفين من التصويت والمنتقلين من محافظة الى اخرى.



واوضح ان التحدي الاهم في اجراء الانتخابات المبكرة يتعلق بحصر السلاح المنفلت لدى بعض الاحزاب والمليشيات والجماعات المسلحة الذي يهدد المواطن ويجبره على انتخاب شخصية معينة فلا يمكن اجراء اي انتخابات حرة ونزيهة بدون تلك الشروط.



واكد عثمان ان الاحزاب الكردية لم تبد رأيها لحد الان بموعد اجراء الانتخابات المبكرة الذي اعلن عنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السادس من حزيران المقبل وهي تتشاور فيما بينها لابداء راي موحد تجاهها.