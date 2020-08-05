مفاجآت جديدة تتكشف عن أسباب انفجار مرفأ بيروت .. والسفينة ”Rhosus“ كلمة السر

كشفت حسابات مختصة برصد وتحليل بيانات الملاحة البحرية أن السبب في انفجار مرفأ بيروت يعود لسفينة تحمل علم مولدافا .و أن السفينة التي حملت شحنة نترات الأمونيوم هي سفينة تدعى ”Rhosus“ وصلت بصورة غريبة إلى مرفأ بيروت وعلى متنها 2750 طنا من نترات الأمونيوم قبل سنوات.

ووفقا لما هو متداول فإن السفينة ”Rhosus“ انطلقت في 23 سبتمبر 2013 من ميناء باتومي في جورجيا متوجهة بالشحنة إلى موزمبيق، وعرّجت على مرفأ بيروت، حيث خضعت لفحص فني من قبل سلطات المرفأ، وقيل إن الخبراء اكتشفوا عيوبا كبيرة بالسفينة وقرروا منعها من مواصلة رحلتها.

ويبدو من غير الواضح السبب الذي دعا السفينة لتغيير وجهتها والمرور ببيروت، وقد يكون ذلك للحصول على الإمدادات أو بسبب بعض المشاكل الميكانيكية.

وكان طاقم السفينة يضم روسيا وأوكرانيين. وكانت السفينة مملوكة ومدارة من قبل غريشوشكين إيغور ، مواطن روسي مقيم الآن في قبرص .

وبعد توقيف السفينة أعلن مالك الشحنة التخلي عنها أيضًا كما تم التخلي عن السفينة. وتركت مسؤولية الشحنة الخطيرة على عاتق السلطات في مرفأ بيروت.