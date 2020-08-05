برقيات مواساة ومبادرات للمساعدة.. تضامن عربي واسع مع لبنان بعد كارثة تفجير بيروت

أعلنت الدول العربية تضامنها الكامل مع لبنان؛ إزاء تداعيات كارثة تفجير بيروت. فقد أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن تضامن العراق، حكومة وشعباً، مع شعب وحكومة لبنان.

وأكد الكاظمي في بيان، استعداد العراق للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في محنته الحالية، سائلين المولى العلي القدير أن يمنّ بالشفاء العاجل على جرحى الحادث الأليم، وأن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يتمكن الشعب اللبناني من تجاوز المحنة التي ألمّت به.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تداعيات انفجار مرفأ بيروت، وتؤكد وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق.

وقدم الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعازيه للشعب اللبناني الشقيق في ضحايا الانفجار.

وأكد وقوف مجلس التعاون مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه اللحظات العصيبة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

ودعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى التضامن العربي والدولي مع الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة، معربا عن خالص تعازيه للبنان واللبنانيين.

وعبّرت القيادة الكويتية عن وقوفها مع لبنان في مواجهة المحنة، وبعث نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تعزية إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أعرب فيها عن خالص تعازيه للحكومة والشعب اللبناني بضحايا الانفجار المروع، راجياً للضحايا الرحمة، وللمصابين سرعة الشفاء والعافية، مؤكداً تعاطف دولة الكويت مع لبنان.

كما بعث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ببرقية تعزية مماثلة إلى الرئيس اللبناني.

وأعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن بالغ الأسى والأسف، للانفجار المروع الذي وقع في مخزن قرب مرفأ بيروت، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين، ووقوع أضرار كبيرة في ضواحي مدينة بيروت.

وأكدت تضامن المملكة مع الشعب اللبناني الشقيق في هذا المصاب الجلل، معربة عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا، وإلى الحكومة اللبنانية، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، داعين الله تعالى أن يحفظ لبنان وشعبه العزيز من كل شر ومكروه.

وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء إلى لبنان حكومة وشعباً؛ من جرّاء حادث الانفجار الأليم الذي وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال السيسي عبر "تويتر": خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعباً؛ جرّاء حادث الانفجار الأليم الذي وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت، داعياً المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.

كما أعربت وزارة الخارجية المصرية، وشيخ الأزهر أحمد الطيب عن عميق قلقهما للانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت بعد ظهر أمس الثلاثاء. وأكدت الخارجية في بيان لها، أن "مصر تتابع هذا التطور بكل الاهتمام، وتجري الاتصالات اللازمة؛ للوقوف على تفاصيل الأمر، والبحث في كيفية مساعدة لبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق".

من جهته، نعى شيخ الأزهر أحمد الطيب ضحايا الانفجار، وكتب على "تويتر": "قلوبنا مع لبنان، هذا البلد العزيز على كل عربي، خالص التعازي وصادق المواساة لإخواننا في لبنان الشقيق، وندعو الله أن يشفي المصابين".