قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني ، اليوم الأربعاء، عن سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء، شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان لها، إنه ”في ساعة مبكرة مِن فجر اليوم الأربعاء سقط صاروخ كاتيوشا قرب النجدة النهرية ضمن محيط المنطقة الخضراء“.

وأكد البيان أن ”الهجوم لم يؤد إلى أضرار أو خسائر بشرية، وأن انطلاق الصاروخ كان من منطقة الدورة، جنوبي العاصمة بغداد”.

وتتعرض المنطقة الخضراء التي تضم البعثات الدبلوماسية، والسفارات الأجنبية، إلى هجمات بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون، وهو ما دعا الولايات المتحدة إلى نصب منظومة دفاعية في سفارتها التي تعرضت بضع مرات إلى هجمات مماثلة.

وتتهم واشنطن كتائب حزب الله العراقي ومجموعات مسلحة أخرى، بتنفيذ تلك الهجمات، فيما فرضت عقوبات على عدد من قادة هذه المجاميع المسلحة.