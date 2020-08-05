بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 05 آب 2020
آخر الأخبار
ترامب: انفجارات لبنان تبدو أعمال إرهابية لمنع تواجد إيران على حدودها.. تأهب إسرائيلي على الجبهتين السورية واللبنانية السفارة العراقية في بيروت تخصص رقما ساخنا للتواصل مع أبناء الجالية انفجار استهدف شركة متعاقدة مع التحالف الدولي في ذي قار الدليمي: بيروت اعتادت على المصائب مثل شقيقتها بغداد الكاظمي يوجه بإرسال فريق طبي مع مساعدات طبية إلى لبنان مجلس النواب: ما حدث للبنان كارثة إنسانية وتدمير اقتصادي مجلس الوزراء يقر قانون مكافحة العنف الأسري المثير للجدل أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزال كرة القدم الصحة تسجل 2836 إصابة جديدة بكورونا و83 وفاة و1992 شفاء
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 آب 2020 11:25 ص

10 صور ترصد كيف بدت بيروت المنكوبة صباح اليوم

3333333-1200x675

استيقظت بيروت، صباح اليوم الأربعاء، تحت وطأة الصدمة غداة انفجار ضخم أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أربعة آلاف بجروح.
وتداول نشطاء على موقع تويتر صورا لمدينة بيروت، تظهر آثار الدمار الهائل الذي أصابها.
وكتبت نرجس جشي تحت #بيروت_منكوبة: ”حدا ببكيه وطنو؟؟ ؟؟ اي بكانا لبنان وجع هكذا بدت بيروت صباح اليوم #بيروت_منكوبة“.

ونشر ناشط يدعى ”Fajr Yassin“ صورة تظهر ما تبقى من مرفأ بيروت قائلا إن العنبر 12 اختفى كليا.
وكتب عطاء درويش على تويتر: ”حزينٌ صباحكَ يا وطني“.

وغردت ناشطة تدعى ”Jinan AlRifai“: ”مكتوب على بيروت ولبنان الدمار والحزن“.

وفي موقع الانفجار الذي شعر به السكان وصولا إلى جزيرة قبرص على بعد 200 كلم من المكان، يبقى المشهد مأساويا، ففي مرفأ بيروت تحولت المستوعبات ركاما.

وفي شوارع العاصمة اللبنانية وأحيائها، كان في الإمكان رؤية سيارات مدمرة متروكة في الطرق، وزجاج متناثر في كل مكان.

وبحسب آخر حصيلة أوردها الصليب الأحمر اللبناني فإن الانفجار أوقع أكثر من مئة قتيل وأربعة آلاف جريح.


وذكر الصليب الأحمر في بيان له  ”حتى الآن أصيب أكثر من أربعة آلاف شخص وقتل أكثر من مئة شخص“، مشيرا إلى أن فرقه لا تزال تقوم بعمليات البحث والإنقاذ في المناطق المحيطة بموقع الانفجار.

وأُعلنت العاصمة اللبنانية مدينة منكوبة ودخلت في حداد على ضحايا الانفجار، الذي قال المعهد الأمريكي للجيوفيزياء إن أجهزة الاستشعار الخاصة به سجلته على أنه زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر.

ويعتبر مرفأ بيروت، الذي تدمر كليا، أكبر نقطة شحن في لبنان، وتمر من خلاله قرابة 70% من حركة التجارة الصادرة والواردة من وإلى البلاد.









أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ترامب

ترامب: انفجارات لبنان تبدو أعمال إرهابية 05 آب 2020 12:23 م

2020-08-05T042149Z_1361693952_RC2G7I9E31AV_RTRMADP_3_LEBANON-SECURITY-BLAST-1200x675

ما هو تأثير انفجارات بيروت على حزب الله وإيران؟ 05 آب 2020 11:33 ص

resizer (2)

شاهد .. اندلاع النيران في مطار مصراتة غربي ليبيا |صور 04 آب 2020 03:22 م

السجون الإيرانية

منظمة دولية تكشف عن مضمون رسائل مسربة بشأن السجون الإيرانية وتفاقم أزمة كورونا 04 آب 2020 12:23 م

1

العفو الدولية تحذر من احتمال إعدام إيران لكردي بتهمة التجسس 04 آب 2020 12:08 م

ترامب

ترامب: إرسال القوات إلى الشرق الأوسط أكبر خطأ ارتكبته أمريكا 04 آب 2020 11:50 ص

انفجار

مقتل وإصابة 14 شخصاً بانفجار جديد في مشهد الإيرانية 04 آب 2020 10:37 ص

قصف

إسرائيل تنفذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في سوريا 04 آب 2020 09:38 ص

التعليقات