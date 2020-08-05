10 صور ترصد كيف بدت بيروت المنكوبة صباح اليوم

استيقظت بيروت، صباح اليوم الأربعاء، تحت وطأة الصدمة غداة انفجار ضخم أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أربعة آلاف بجروح.

وتداول نشطاء على موقع تويتر صورا لمدينة بيروت، تظهر آثار الدمار الهائل الذي أصابها.

وكتبت نرجس جشي تحت #بيروت_منكوبة: ”حدا ببكيه وطنو؟؟ ؟؟ اي بكانا لبنان وجع هكذا بدت بيروت صباح اليوم #بيروت_منكوبة“.



ونشر ناشط يدعى ”Fajr Yassin“ صورة تظهر ما تبقى من مرفأ بيروت قائلا إن العنبر 12 اختفى كليا.

وكتب عطاء درويش على تويتر: ”حزينٌ صباحكَ يا وطني“.

وغردت ناشطة تدعى ”Jinan AlRifai“: ”مكتوب على بيروت ولبنان الدمار والحزن“.



وفي موقع الانفجار الذي شعر به السكان وصولا إلى جزيرة قبرص على بعد 200 كلم من المكان، يبقى المشهد مأساويا، ففي مرفأ بيروت تحولت المستوعبات ركاما.



وفي شوارع العاصمة اللبنانية وأحيائها، كان في الإمكان رؤية سيارات مدمرة متروكة في الطرق، وزجاج متناثر في كل مكان.



وبحسب آخر حصيلة أوردها الصليب الأحمر اللبناني فإن الانفجار أوقع أكثر من مئة قتيل وأربعة آلاف جريح.



وذكر الصليب الأحمر في بيان له ”حتى الآن أصيب أكثر من أربعة آلاف شخص وقتل أكثر من مئة شخص“، مشيرا إلى أن فرقه لا تزال تقوم بعمليات البحث والإنقاذ في المناطق المحيطة بموقع الانفجار.



وأُعلنت العاصمة اللبنانية مدينة منكوبة ودخلت في حداد على ضحايا الانفجار، الذي قال المعهد الأمريكي للجيوفيزياء إن أجهزة الاستشعار الخاصة به سجلته على أنه زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر.

ويعتبر مرفأ بيروت، الذي تدمر كليا، أكبر نقطة شحن في لبنان، وتمر من خلاله قرابة 70% من حركة التجارة الصادرة والواردة من وإلى البلاد.















