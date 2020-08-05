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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 05 آب 2020 11:23 ص

لمنع تواجد إيران على حدودها.. تأهب إسرائيلي على الجبهتين السورية واللبنانية

الجيش الإسرائيلي

تسعى إسرائيل جاهدة إلى منع تواجد إيران على حدودها، وسط مخاوف من انفجار الوضع وتطوره إلى حرب شاملة، لذلك أبقت قواتها على أهبة الاستعداد في جبهتي سوريا ولبنان.

يأتي ذلك غداة غارات جوية نفذتها مقاتلات إسرائيلية على أهداف للقوات السورية في ريف القنيطرة، عاصمة الجولان، في الوقت الذي عقد فيه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية اجتماعاً لأول مرة منذ شهر.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الغارات على القنيطرة جاءت رداً على زرع خلية من 4 أفراد عبوات ناسفة قرب خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري.

فقد عثرت إسرائيل على سلاح، بالإضافة إلى حقيبة وفي داخلها عدة عبوات ناسفة كانت جاهزة للتفعيل على مقربة ٢٥ متراً من السياج الحدودي داخل الأراضي.

ما حدث في الجولان لا يقلل حالة التوتر على الحدود مع لبنان، بل يزيدها حدة، رغم عدم ربط تل أبيب لغاية اليوم بين خلية الجولان وحزب الله، فالاستعداد على طول الحدود مع لبنان وعلى جبهة الجولان يعني أنها جبهة مفتوحة ومرشحة لكل الاحتمالات، بما فيها المواجهة الشاملة.

وما التعزيزات الإسرائيلية بالمدفعية الثقيلة والدبابات والمدرعات وناقلات الجند إلا للرد السريع على أي هجوم ينفذه حزب الله.

وكانت الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على مواقع بالقنيطرة تحمل في طياتها رسائل إسرائيلية مفادها أن زرع العبوات الناسفة قرب خط وقف إطلاق النار لم ينته فقط بقتل أعضاء هذه الخلية.

وإنما يتحمل جيش النظام السوري المسؤولية عن إسرائيل ومحاولة ميليشيات إيرانية ومجموعات تابعة لحزب الله الانخراط في العمل العسكري من خلال الفيلق الأول التابع للجيش السوري في الجولان.

ومن خلال تجنيد مدنيين سوريين في القرى القريبة من خط وقف إطلاق النار، لا سيما أن غارات الاثنين استهدفت بالتحديد مواقع استطلاع ووسائل جمع معلومات ومدافع مضادة للطائرات ووسائل قيادة وسيطرة تابعة للنظام ويديرها عملياً حزب الله.

وفي السياق ذاته، قتل نحو 15 عنصراً من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية العراقية، خلال جولات من القصف بطائرات مجهولة، استهدفت عدة مواقع في ريف البوكمال بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى تدمير مواقع ونقاط ومستودعات للأسلحة.

ووفقاً للمرصد السوري، فإن آليات عسكرية تابعة لتلك القوات نقلت قتلى وجرحى إلى داخل الأراضي العراقية عقب الضربات، كما استنفرت القوات الإيرانية داخل البوكمال.


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