أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، عن انفجار استهدف شركة متعاقدة مع التحالف الدولي في ذي قار.



وذكرت في بيان صحفي، أن عبوة ناسفة انفجرت بشاحنة تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي على الطريق الدولي في منطقة سوق الشيوخ في محافظة ذي قار جنوبي العراق.



وأضافت، أن الانفجار أدى الى احتراق الشاحنة، دون وقوع خسائر بشرية.

