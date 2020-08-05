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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 05 آب 2020 11:04 ص

انفجار استهدف شركة متعاقدة مع التحالف الدولي في ذي قار

انفجارات في قاعدة سبايكر
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، عن انفجار استهدف شركة متعاقدة مع التحالف الدولي في ذي قار.

وذكرت في بيان صحفي، أن عبوة ناسفة انفجرت بشاحنة تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي على الطريق الدولي في منطقة سوق الشيوخ في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وأضافت، أن الانفجار أدى الى احتراق الشاحنة، دون وقوع خسائر بشرية.
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