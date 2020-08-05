القبض على تاجرين للمخدرات في البصرة

ألقت قوة من جهاز الامن الوطني في محافظة البصرة القبض على اثنين من تجار المخدرات في المحافظة .



وقال بيان للجهاز ان العملية تمت على وفق اوامر قضائية وبالجرم المشهود ، بناءً على معلومات استخبارية وبعد مراقبة استمرت عدة ايام مشيرا الى انه تم ضبط بحوزتهما كميات من مادتي الكرستال والحبوب المخدرة، و قنبلتين يدويتين هجوميتين ومشروبات كحولية ".

