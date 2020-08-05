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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 آب 2020 10:57 ص

القبض على تاجرين للمخدرات في البصرة

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ألقت قوة من جهاز الامن الوطني في محافظة البصرة القبض على اثنين من تجار المخدرات في المحافظة .

 وقال بيان للجهاز  ان العملية تمت على وفق اوامر قضائية وبالجرم المشهود ، بناءً على معلومات استخبارية وبعد مراقبة استمرت عدة ايام مشيرا الى  انه تم ضبط بحوزتهما كميات من مادتي الكرستال والحبوب المخدرة، و قنبلتين يدويتين هجوميتين ومشروبات كحولية ".
 
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أخر تعديل: الأربعاء، 05 آب 2020 12:35 م
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