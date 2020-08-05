مسؤول حكومي يحذر من كارثة بيئية تضرب بعقوبة

حمل مسؤول حكومي في ديالى الجهات الحكومية المعنية مسؤولية تلوث نهر خريسان الذي ينذر بكارثة صحية خطيرة تلحق باهالي بعقوبة .



وقال عبد الله الحيالي قائممقام بعقوبة ان نهر خريسان وسط بعقوبة الذي يعد شريان الحياة والمغذي الرئيسي لمحطات الاسالة بمياه الخام تحول الى مكب للنفايات بسبب الاهمال الحكومي وعدم اكتراث الدوائر المعنية باتخاذ خطوات جريئة لحماية الانهر ومصادر المياه من التلوث . محذرا من كارثة صحية قد تضرب مدينة بعقوبة بعد ان ارتفعت النفايات وغطت مساحات كبيرة من نهر خريسان.



وطالب الحيالي باعادة صلاحيات المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية الذي خولهم بحسب قانون 296 المعدل لعام 1990 حماية البيئة وبقية المرافق الحكومية والقطاعات الاخرى . مبينا ان نهر خريسان بحاجة الى حلول سريعة تتخذها الدوائر المهنية منها فرض غرامات مالية بحق المخالفين وازالة التجاوزات على ضفاف النهر التي تسهم في الحفاظ على المياه من اي تلوثات بيئية .