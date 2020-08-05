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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 آب 2020 10:48 ص

الخدمات النيابية تتهم هيئة الإعلام بالتستر على عقود تراخيص شركات الاتصال

أبراج الاتصالات
اتهمت لجنة الخدمات النيابية، هيئة الاعلام والاتصالات بالتستر على شركات الاتصالات ورفض تزويد البرلمان واللجان التحقيقية برخص عقود الشركات، مبينا ان مسؤولين حكوميين باتوا  موظفين بتلك الشركات.
وقال عضو لجنة الخدمات علاء الربيعي ان “لجنة الخدمات النيابية والتحقيقة طلبت من هيئة الاعلام والاتصالات وبكتب رسمية عقود الشركات المبرمة للعمل في العراق.  
واضاف ان “هيئة الاعلام تتستر على تلك الشركات وترفض تزويد البرلمان بها وتعذرت تحت ذريعة وجود امور فنية تمنع تزويد البرلمان بنسخ تلك العقود.
واوضح الربيعي ان “بعض الشركات  تعمل بدول الجوار بشفافية عالية وخدمات مميزة وبالعراق تمتنع حتى عن تسديد ديونها بسبب تستر المسؤولين عنها”، مبينا ان “بعض المسؤولين الذين من المفترض ان يكونوا الرقيب على عمل شركات الاتصال  باتوا اليوم جزءا منها وشبه موظفين فيها.
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