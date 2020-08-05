بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 05 آب 2020
آخر الأخبار
ترامب: انفجارات لبنان تبدو أعمال إرهابية لمنع تواجد إيران على حدودها.. تأهب إسرائيلي على الجبهتين السورية واللبنانية السفارة العراقية في بيروت تخصص رقما ساخنا للتواصل مع أبناء الجالية انفجار استهدف شركة متعاقدة مع التحالف الدولي في ذي قار الدليمي: بيروت اعتادت على المصائب مثل شقيقتها بغداد الكاظمي يوجه بإرسال فريق طبي مع مساعدات طبية إلى لبنان مجلس النواب: ما حدث للبنان كارثة إنسانية وتدمير اقتصادي مجلس الوزراء يقر قانون مكافحة العنف الأسري المثير للجدل أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزال كرة القدم الصحة تسجل 2836 إصابة جديدة بكورونا و83 وفاة و1992 شفاء
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 آب 2020 10:46 ص

نائب : تلف الشبكة الوطنية للكهرباء وراء تراجع ساعات التجهيز

كهرباء-1-696x385
عد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، تلف خطوط الشبكة الوطنية للكهرباء بانها السبب الرئيسي وراء تراجع ساعات التجهيز في العاصمة بغداد.
وقال عليوي ان “المشكلة التي تعاني منها العاصمة بغداد ومناطق الاطراف فيها هو تلف محولات الكهرباء وخطوط الشبكة الوطنية، فضلا عن التجاوزات الواقعة من المناطق الاخرى على تلك المناطق.
واضاف ان “الطاقة التجهيزية كافية لسد الحاجة الا ان عدم وجود الصيانة للشبكة الوطنية ادى الى تراجع ساعات التجهيز”، محملا “وزارة الكهرباء مسؤولية النقص الحاصل في ساعات التجهيز.
وكانت لجنة الخدمات النيابية، دعت   الاسبوع الماضي، الحكومة والجهات المعنية الى محاسبة وإحالة المسؤولين المقصرين بملف الكهرباء للقضاء.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
2020-08-05T035149Z_2105821960_RC2F7I9VLUKR_RTRMADP_3_LEBANON-SECURITY-BLAST-1200x675

قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد 05 آب 2020 11:36 ص

سفارة العراق

السفارة العراقية في بيروت تخصص رقما ساخنا للتواصل مع أبناء الجالية 05 آب 2020 11:11 ص

القبض على تاجرين للمخدرات في البصرة 05 آب 2020 10:57 ص

يسرى رجب

لجنة نيابية تدعو البرلمـان لعقد جلسة استثنائية لمناقشة مشروع قانون العنف الأسري 05 آب 2020 10:44 ص

بشير-الحداد-1-1068x712

نائب رئيس البرلمان يؤكد أهمية إنهاء ملف النازحين قبل إجراء الانتخابات 05 آب 2020 10:32 ص

مفوضية-حقوق-الانسان-العراقية

حقوق الإنسان تطالب البرلمان بالإسراع في تشريع قانون العنف الأسري 05 آب 2020 10:30 ص

سائرون

سائرون: دعوة الكاظمي للانتخابات المبكرة مشروع سياسي 05 آب 2020 10:28 ص

مثال الآلوسي

الألوسي :طرد المليشيات ومخازن أسلحتها المريبة من الأحياء ضرورة ملحة لحماية المدنيين 05 آب 2020 10:26 ص

التعليقات