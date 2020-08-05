نائب : تلف الشبكة الوطنية للكهرباء وراء تراجع ساعات التجهيز

عد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، تلف خطوط الشبكة الوطنية للكهرباء بانها السبب الرئيسي وراء تراجع ساعات التجهيز في العاصمة بغداد.

وقال عليوي ان “المشكلة التي تعاني منها العاصمة بغداد ومناطق الاطراف فيها هو تلف محولات الكهرباء وخطوط الشبكة الوطنية، فضلا عن التجاوزات الواقعة من المناطق الاخرى على تلك المناطق.

واضاف ان “الطاقة التجهيزية كافية لسد الحاجة الا ان عدم وجود الصيانة للشبكة الوطنية ادى الى تراجع ساعات التجهيز”، محملا “وزارة الكهرباء مسؤولية النقص الحاصل في ساعات التجهيز.

وكانت لجنة الخدمات النيابية، دعت الاسبوع الماضي، الحكومة والجهات المعنية الى محاسبة وإحالة المسؤولين المقصرين بملف الكهرباء للقضاء.