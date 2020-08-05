نائب رئيس البرلمان يؤكد أهمية إنهاء ملف النازحين قبل إجراء الانتخابات

اكد نائب رئيس مجلس النواب، بشير خليل الحداد، اهمية انهاء ملف النازحين قبل اجراء الانتخابات.

وقال الحداد في بيان " انه "يؤكد أهمية تهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات النيابية ودعم مطالب الجماهير في تحقيق الشفافية والمصداقية في الانتخابات القادمة.

وأضاف ان "تحديد موعد إجراء الانتخابات من اولى مهام الحكومة، لكن يجب توفير كافة المستلزمات التشريعية والمالية والفنية لضمان نجاحها، والعمل لإنهاء ملف النازحين وعودتهم الى ديارهم، وتمكين الناخبين من خوض تجربة ديمقراطية جديدة للتعبير عن إرادتهم بكل حرية لاختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع من خلال فرض هيبة الدولة وانهاء ظاهرة الانفلات الأمني وحصر السلاح بيد الدولة.