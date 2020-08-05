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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 آب 2020 10:30 ص

حقوق الإنسان تطالب البرلمان بالإسراع في تشريع قانون العنف الأسري

مفوضية-حقوق-الانسان-العراقية
طالبت مفوضية حقوق الانسان في العراق، مجلس النواب بالاسراع في تشريع قانون العنف الاسري.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان ان "هنالك تزايدا في حالات العنف الاسري  بسبب جائحة كورونا راح ضحيتها العديد من النساء والاطفال وحتى الرجال  منهم.
واضاف الغراوي ان "اقرار مشروع قانون العنف الاسري من قبل مجلس الوزراء يعد خطوة مهمة الحد من الانتهاكات التي توجه ضد الاسرة بشكل اساسي.          
وتابع ان "السنوات الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات العنف الاسري وتنوع صوره الوحشية التي ادت الى قيام قسم الازواج بحرق اطفالهم او خنقهم او الضرب المبرح للاطفال وللزوجات وعزوف العديد من المعنفين من تقديم بلاغات بسبب عدم وجود حماية وهذا يستدعي مطالبتنا لمجلس النواب  بالاسراع في تشريعه ومطالبة الحكومة ومجلس القضاء باتخاذ اجراءت لمعاقبة الاشخاص الذين يقومون بانتهاج العنف الاسري حفاظا على كيان الاسرة وحمايتها.
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