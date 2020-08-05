سائرون: دعوة الكاظمي للانتخابات المبكرة مشروع سياسي

عد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاجراء الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران للعام المقبل مشروعا سياسيا لتخفيف الضغط الجماهيري عن الحكومة.

وقال محمد ، انه “لا يوجد في الدستور العراقي نص يشير الى وجود انتخابات مبكرة، حيث ان المادة 64 واضحة وهي ان تجري الانتخابات في حال تم حل مجلس النواب”، لافتا الى ان “دعوة الكاظمي لاجراء الانتخابات هي عبارة عن مشروع سياسي لتخفيف الضغط الحاصل على الحكومة من قبل الجماهير والقوى السياسية بشان الازمة الامنية والسياسية والاقتصادية وجائحة كورونا.

واضاف ان “الكاظمي حاول بهذه الكلمة تحريك الجمود السياسي ودفع الضغط المسلط عليه نحو القوى السياسية”، مبينا ان “الكاظمي رمى لكرة النار التي كانت متجه صوب الحكومة نحو مجلس النواب.