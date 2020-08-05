الألوسي :طرد المليشيات ومخازن أسلحتها المريبة من الأحياء ضرورة ملحة لحماية المدنيين

دعا السياسي مثال الالوسي ، الرئاسات الثلاث الى طرد المليشيات ومخازن اسلحتها المريبة من الاحياء السكنية مشيرا الى ان هذا الامر يعتبر ضرورة ملحة لحماية المدنيين.

وذكر الالوسي في تغريدة بـ " تويتر" فخامة رئيس الجمهورية ، سيادة رئيس مجلس النواب دولة رئيس الوزراء معالي وزير الدفاع معالي وزير الداخلية ، طرد المليشيات ومخازن اسلحتها المريبة من الاحياء السكنية ضرورة ملحة لحماية المدنيين العراقيين من خطورة أسلحة المليشيات المشبوهة.