بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 05 آب 2020
آخر الأخبار
ترامب: انفجارات لبنان تبدو أعمال إرهابية لمنع تواجد إيران على حدودها.. تأهب إسرائيلي على الجبهتين السورية واللبنانية السفارة العراقية في بيروت تخصص رقما ساخنا للتواصل مع أبناء الجالية انفجار استهدف شركة متعاقدة مع التحالف الدولي في ذي قار الدليمي: بيروت اعتادت على المصائب مثل شقيقتها بغداد الكاظمي يوجه بإرسال فريق طبي مع مساعدات طبية إلى لبنان مجلس النواب: ما حدث للبنان كارثة إنسانية وتدمير اقتصادي مجلس الوزراء يقر قانون مكافحة العنف الأسري المثير للجدل أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزال كرة القدم الصحة تسجل 2836 إصابة جديدة بكورونا و83 وفاة و1992 شفاء
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 آب 2020 10:26 ص

الألوسي :طرد المليشيات ومخازن أسلحتها المريبة من الأحياء ضرورة ملحة لحماية المدنيين

مثال الآلوسي
دعا السياسي مثال الالوسي ، الرئاسات الثلاث الى طرد المليشيات ومخازن اسلحتها المريبة من الاحياء  السكنية  مشيرا الى ان هذا الامر يعتبر ضرورة ملحة لحماية المدنيين. 
وذكر الالوسي في تغريدة بـ " تويتر" فخامة رئيس الجمهورية ، سيادة رئيس مجلس النواب دولة رئيس الوزراء معالي وزير الدفاع معالي وزير الداخلية ، طرد المليشيات ومخازن اسلحتها المريبة من الاحياء السكنية ضرورة ملحة لحماية المدنيين العراقيين من خطورة أسلحة المليشيات المشبوهة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
2020-08-05T035149Z_2105821960_RC2F7I9VLUKR_RTRMADP_3_LEBANON-SECURITY-BLAST-1200x675

قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد 05 آب 2020 11:36 ص

سفارة العراق

السفارة العراقية في بيروت تخصص رقما ساخنا للتواصل مع أبناء الجالية 05 آب 2020 11:11 ص

القبض على تاجرين للمخدرات في البصرة 05 آب 2020 10:57 ص

كهرباء-1-696x385

نائب : تلف الشبكة الوطنية للكهرباء وراء تراجع ساعات التجهيز 05 آب 2020 10:46 ص

يسرى رجب

لجنة نيابية تدعو البرلمـان لعقد جلسة استثنائية لمناقشة مشروع قانون العنف الأسري 05 آب 2020 10:44 ص

بشير-الحداد-1-1068x712

نائب رئيس البرلمان يؤكد أهمية إنهاء ملف النازحين قبل إجراء الانتخابات 05 آب 2020 10:32 ص

مفوضية-حقوق-الانسان-العراقية

حقوق الإنسان تطالب البرلمان بالإسراع في تشريع قانون العنف الأسري 05 آب 2020 10:30 ص

سائرون

سائرون: دعوة الكاظمي للانتخابات المبكرة مشروع سياسي 05 آب 2020 10:28 ص

التعليقات