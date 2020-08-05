الكاظمي يوجه بإرسال فريق طبي مع مساعدات طبية إلى لبنان

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإرسال فريق طبي مع مساعدات طبية إلى لبنان.



وقال وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي في بيان، إنه تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم الدعم الصحي لدولة لبنان الشقيقة لما تعرضت له من انفجار وخسائر بشرية، فان الوزارة ستقوم بإرسال فريق طبي ومساعدات طبية الى الشقيقة لبنان.



وأضاف، انه تم تشكيل فريق طبي جراحي متعدد التخصصات مع مساعدات طبية جراحية وادوية ستنقل اليوم الأربعاء لإسناد الشعب اللبناني الشقيق .



وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استعداد العراق للوقوف الى جانب الشعب اللبناني في محنته الحالية.



وقال الكاظمي في بيان لمكتبه الإعلامي، غنه "نعرب عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع شعب وحكومة لبنان، على خلفية الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت، هذا اليوم".



وسقط عشرات القتلى والجرحى أثر انفجار مرفأ بيروت.

