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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 05 آب 2020 09:27 ص

مجلس النواب: ما حدث للبنان كارثة إنسانية وتدمير اقتصادي

مجلس النواب
عبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، عن مواساته لدولة لبنان الشقيقة حكومة وشعبا، وما أصابها جراء التفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت هذه الليلة، معربا عن تضامن العراق الكامل مع حكومة وشعب لبنان.

وقال الكعبي في بيان، إن "ما حدث من تفجير في مرفأ بيروت وراح ضحيته عدد كبير من الضحايا الأبرياء يعد فاجعة إنسانية تحدث في بلد يعد رمزا عربيا وعالميا للثقافة والتحضر، داعيا المجتمع الدولي وكل الدول الصديقة والشقيقة لتقديم الاسناد بكافة السبل والدعم اللازم والعاجل للبنان لتجاوز هذا الحادث الأليم".

وأضاف أن "الانفجار يعد أيضا خسارة اقتصادية كبرى لهذه الدولة التي تعتمد بدرجة كبيرة على هذا المرفأ والذي يتمتع بأهمية دولية كونه ممر رئيسي لعبور السفن، مبديا استعداد العراق لتقديم أي مساعدة يراها الشقيق لبنان ضرورية، ووقوف الشعب العراقي مع أخوته في لبنان خلال هذه المحنة.
وبعث الكعبي تعازيه الخالصة لذوي الضحايا، داعيا المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

وفي وقت سابق اليوم، وقع انفجار ضخم، في مخزن العنبر رقم 12 في  مرفأ بيروت، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وخلف الانفجار أضراراً جسيمة في الممتلكات والسيارات، وقامت قوات الأمن اللبنانية بعملية إخلاء للمتواجدين في مرفأ بيروت، خشية وقوع انفجار آخر نتيجة وجود سفينة محملة بمواد سريعة الاشتعال بالقرب من الانفجار.

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