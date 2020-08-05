غازات سامة وزلزال بقوة 4.5 ريختر.. ماذا فعل حزب الله الإرهابي باللبنانيين في مرفأ بيروت

ترامب: ما حدث مروع بكل المقاييس



فجر الرئيس الأمريكي، ترامب العديد من المفاجآت حول انفجار مرفأ بيروت وقال إنه هجوم مروع. الخبراء العسكريين يعتقدون أن هجوم مروع بقنبلة ما. هكذا تسير التقديرات بأن حزب الله الارهابي هو من فجر مخزن النترات وليس انفجار. القضية ارهاب يلد ارهاب قام به حزب الله.

مراقبون قالوا لـ"بغداد بوست" إن الانفجار عملية ارهابية مدبرة من ميليشيا حزب الله وذات أهداف سياسية مثلها مثل قضية اغتيال رفيق الحريري قبل 15 عاما.

من جانبه كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن رأيه في الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت، معربا في الوقت نفسه عن مواساته للبنان بعد سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى.



ووصف ترامب الانفجار بأنه "هجوم"، وقال خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض "الولايات المتحدة جاهزة لمساعدة لبنان. سنكون هناك للمساعدة. يبدو أنه هجوم رهيب.

وقال الرئيس الأميركي وفق ما نقلت "رويترز" إن مسؤولين عسكريين أميركيين يعتقدون أن انفجار بيروت هجوم بقنبلة من نوع ما. من جهة أخرى قالت السفارة الأميركية في بيروت إن ثمة تقارير عن انبعاث غازات سامة من جراء الانفجار، ويجب على سكان المنطقة البقاء في بيوتهم وارتداء الكمامات.

وقال مرصد الزلازل الأردني، إن انفجار بيروت يساوي زلازلا بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، فيما قال سكان قبرص إنهم شعروا بالهزة الارتدادية.



ونقلت وسائل إعلام أردنية عن رئيس المرصد محمود القريوتي قوله إن محطات رصد الزلزال الأردنية سجلت الانفجار الساعة 06:08 مساء، وان الانفجار يعادل زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر .

ووصف الطاقة المتحررة من التفجير بانها "قوية جدا".

وفي نيقوسيا، نقل موقع "قبرص مايل" عن امرأة قولها "اعتقدت أن شخصا ما كان يحاول الدخول إلى منزلي. هرعت إلى الطابق السفلي لأرى ما حدث".

وقال رجل في منطقة إنغومي إن باب منزله تحرك من قوة الهزة.

كما ذكر شخص آخر يدعى جان، وهو قبرصي تركي يبلغ من العمر 32 عاما ويعيش في فاماغوستا، أنه شعر أيضا بالاهتزاز وهو يتجه إلى سيارته لزيارة صديق.

وأضاف "سمعت هزة قوية.. كان الجميع مذعورا ومرتبكا"

وكتب رجل ، يعيش في كوكا، على صفحته في تويتر "اعتقدت أنها ضربة رعد عنيفة".

هذا وعبر الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس عن تعازيه للبنان، وقال عبر حسابه في تويتر "ندعو ونصلي من أجل الشفاء العاجل للمصابين. وأضاف "نحن على استعداد لتقديم أي مساعدة تعتبر ضرورية".

وشهدت بيروت مساء اليوم انفجارا ضخما في أحد مخازن المفرقعات، حيث أظهرت مقاطع الفيديو نشرها لبنانيون على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة الانفجار المرعب، وتصاعد سحابة دائرية بيضاء وأعمدة الدخان من مكان الموقع، مما أدى إلى إثارة حالة من الذعر مع اهتزاز الأرض في المناطق المحيطة به.

وخلف الانفجار، عشرات القتلى وآلاف الجرحى

أ.ي