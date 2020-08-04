بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 04 آب 2020
آخر الأخبار
مجلس الوزراء يقر قانون مكافحة العنف الأسري المثير للجدل أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزال كرة القدم الصحة تسجل 2836 إصابة جديدة بكورونا و83 وفاة و1992 شفاء 2751 إصابة جديدة بكورونا و212 حالة وفاة في إيران الحلفي: المتظاهرون ينتظرون كسر احتكار طغمة الحكم للسلطة في الانتخابات المبكرة تسجيل 296 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة في كربلاء مخاوف من فرض الأحزاب المسيطرة قانوناً انتخابياً يؤمن نفوذها.. و5 أسباب تعيق إجراء انتخابات نزيهة بالعراق النزاهة تحبط محاولة الاستحواذ بطرق غير قانونية على عقارٍ عائدٍ لآثار نينوى نائب: لا توافق بشأن الدوائر الانتخابية والافضل عرض المقترحات للتصويت مصدر: الكاظمي طمأن المجمع الفقهي بعدم تخليه عن المعتقلين المظلومين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 04 آب 2020 10:17 م

مذبحة بيروت معلقة في رقبة حزب الله.. الإرهابي حسن نصر الله صاحب مستودع الذخيرة الذي انفجر في المرفأ

مذبحة بيروت

لبنانيون: يطالبون بتوجيه الاتهام علانية للإرهابي حسن نصر الله والقبض عليه لمحاكمته بتهمة قتل آلاف اللبنانيين
وزير الصحة اللبناني: 3000 مصاب و30 قتيلا حتى اللحظة ودمار هائل

حمل لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، الإرهابي حسن نصر الله، زعيم ميليشيا حزب الله المسؤولية الكاملة لمذبحة بيروت وحرق مرفأ لبنان ما تسبب عن مقتل ما لايقل عن 30 لبنانيا وإصابة نحو 3000 لبناني وفق وزير الصحة اللبناني.
وقالوا إن الإرهابي حسن نصر الله، هو من يخزن السلاح، في بيروت منذ سنوات، وهذا العمل الإرهابي الجبان هو من يتحمل مسؤوليته، ومسؤولية الضحايا اللبنانيين.
 وقالوا إن ظهور تصريحات رسمية إسرائيلية، تنفي منذ الدقائق الأولي عن اسرائيل تهمة هذا العمل الاجرامي فضح حزب الله الذي كان سيلجأ هو وآلته الإعلامية الضخمة لاتهام إسرائيل زورا وكذبا. 


وشددوا أن حسن نصر الله الارهابي، هو ما حول العاصمة بيروت الى مخزن للسلاح والمتفجرات من نوع C4 ومن TNT وأسلحة وصواريخ في مرفأ بيروت لاستخدام العاصمة اللبنانية درعا بشرية بأوامر من ايران.
وأشارت معلومات أولية لقناتي "العربية" و"الحدث" بأن الانفجار الذي هزّ بيروت، وقع في مخزن لسلاح حزب الله بمرفأ بيروت. 


ورجّح المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم أن يكون الانفجار الضخم ناجماً عن مواد "مصادرة وشديدة الانفجار". وقال إبراهيم للصحافيين خلال تفقده المكان "يبدو أن هناك مخزناً لمواد مصادرة منذ سنوات وهي شديدة الانفجار"، مشدداً على ضرورة انتظار نتيجة التحقيقات. ووقع الانفجار عند الساعة السادسة عصراً، وهز العاصمة بالكامل وطالت أضراره كافة أحيائها حيث تساقط الزجاج في عدد كبير من المباني والمحال والسيارات. كما أفاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان عن سماع صوت الانفجار أيضاً.
وقال وزير الداخلية اللبناني في بيان صدر عن مكتبه إنه يجب انتظار التحقيقات لتحديد سبب الانفجار، لكنه أضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مواد شديدة الانفجار قد انفجرت.


وقال مدير عام الجمارك اللبنانية إن المادة شديدة التفجر هي "النترات" مشيرا إلى انفجار أطنان منها.
وتحدثت الوكالة الوطنية للإعلام عن سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء الانفجار، بينما لا تزال فرق الإسعاف تقصد مكان وقوعه فيما تعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق المتواصل في المرفأ. وأفاد رئيس الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة عن "مئات الجرحى"، وقال "هناك أيضاً ضحايا".
وخّلف الانفجار أضرارا هائلة طالت مرفأ بيروت، وتحطمت شبابيك إحدى المباني الرئيسية وطارت منها الملفات إلى الخارج، وانتشر الركام في كل حدب وصوب ودمرت مستودعات بالكامل.
 لبنانيون طالبوا بتوجيه الاتهام مباشرة الى ميلييا حزب الله في المذبحة التي طالت آلاف اللبنانيين والقبض عليه ومحاكمته
أ.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
انفجار بيروت

بيروت تحترق.. انفجار هائل يُخلف 10 قتلى ومئات المصابين وعناصر حزب الله تمشط المكان وتنتشر فيه 04 آب 2020 08:37 م

ترامب

استطلاعات الرأي تؤكد تقدم ترامب في كافة الولايات الأمريكية الحاسمة.. ضربة للديمقراطيين وبايدن وايران والإسلام السياسي 04 آب 2020 08:11 م

انفجار بيروت

انفجار هائل يهز العاصمة اللبنانية بيروت وسقوط مئات الضحايا.. أصابع ميليشيا حزب الله 04 آب 2020 07:17 م

resizer (4)

​بعد وصول فريق تحقيق متخصص إلى ووهان .. هل اقترب العالم من كشف لغز "كورونا"؟ 04 آب 2020 03:50 م

113-160750-congress-universities-records-donations-qatar-2

أين يتجه لبنان بعد استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي؟..ومراقبون : المصير مجهول 04 آب 2020 03:45 م

resizer (1)

اعتقال 3 من عناصر داعش الإرهابي بينهم مسؤول "التفخيخ" في نينوى 04 آب 2020 03:17 م

113-160750-congress-universities-records-donations-qatar-2

تقرير: الكونجرس يحقق في فضيحة تلقي 6 جامعات أمريكية أموالا قطرية "مشبوهة" 04 آب 2020 03:13 م

resizer (1)

وسط انتشار أمني مكثف .. إيران تترقب موجة احتجاجات جديدة ضد الفساد وسوء الإدارة 04 آب 2020 03:06 م

التعليقات