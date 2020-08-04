مذبحة بيروت معلقة في رقبة حزب الله.. الإرهابي حسن نصر الله صاحب مستودع الذخيرة الذي انفجر في المرفأ

لبنانيون: يطالبون بتوجيه الاتهام علانية للإرهابي حسن نصر الله والقبض عليه لمحاكمته بتهمة قتل آلاف اللبنانيين

وزير الصحة اللبناني: 3000 مصاب و30 قتيلا حتى اللحظة ودمار هائل



حمل لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، الإرهابي حسن نصر الله، زعيم ميليشيا حزب الله المسؤولية الكاملة لمذبحة بيروت وحرق مرفأ لبنان ما تسبب عن مقتل ما لايقل عن 30 لبنانيا وإصابة نحو 3000 لبناني وفق وزير الصحة اللبناني.

وقالوا إن الإرهابي حسن نصر الله، هو من يخزن السلاح، في بيروت منذ سنوات، وهذا العمل الإرهابي الجبان هو من يتحمل مسؤوليته، ومسؤولية الضحايا اللبنانيين.

وقالوا إن ظهور تصريحات رسمية إسرائيلية، تنفي منذ الدقائق الأولي عن اسرائيل تهمة هذا العمل الاجرامي فضح حزب الله الذي كان سيلجأ هو وآلته الإعلامية الضخمة لاتهام إسرائيل زورا وكذبا.



وشددوا أن حسن نصر الله الارهابي، هو ما حول العاصمة بيروت الى مخزن للسلاح والمتفجرات من نوع C4 ومن TNT وأسلحة وصواريخ في مرفأ بيروت لاستخدام العاصمة اللبنانية درعا بشرية بأوامر من ايران.

وأشارت معلومات أولية لقناتي "العربية" و"الحدث" بأن الانفجار الذي هزّ بيروت، وقع في مخزن لسلاح حزب الله بمرفأ بيروت.



ورجّح المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم أن يكون الانفجار الضخم ناجماً عن مواد "مصادرة وشديدة الانفجار". وقال إبراهيم للصحافيين خلال تفقده المكان "يبدو أن هناك مخزناً لمواد مصادرة منذ سنوات وهي شديدة الانفجار"، مشدداً على ضرورة انتظار نتيجة التحقيقات. ووقع الانفجار عند الساعة السادسة عصراً، وهز العاصمة بالكامل وطالت أضراره كافة أحيائها حيث تساقط الزجاج في عدد كبير من المباني والمحال والسيارات. كما أفاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان عن سماع صوت الانفجار أيضاً.

وقال وزير الداخلية اللبناني في بيان صدر عن مكتبه إنه يجب انتظار التحقيقات لتحديد سبب الانفجار، لكنه أضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مواد شديدة الانفجار قد انفجرت.



وقال مدير عام الجمارك اللبنانية إن المادة شديدة التفجر هي "النترات" مشيرا إلى انفجار أطنان منها.

وتحدثت الوكالة الوطنية للإعلام عن سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء الانفجار، بينما لا تزال فرق الإسعاف تقصد مكان وقوعه فيما تعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق المتواصل في المرفأ. وأفاد رئيس الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة عن "مئات الجرحى"، وقال "هناك أيضاً ضحايا".

وخّلف الانفجار أضرارا هائلة طالت مرفأ بيروت، وتحطمت شبابيك إحدى المباني الرئيسية وطارت منها الملفات إلى الخارج، وانتشر الركام في كل حدب وصوب ودمرت مستودعات بالكامل.

لبنانيون طالبوا بتوجيه الاتهام مباشرة الى ميلييا حزب الله في المذبحة التي طالت آلاف اللبنانيين والقبض عليه ومحاكمته

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