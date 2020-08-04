انفجار هائل يهز العاصمة اللبنانية بيروت وسقوط مئات الضحايا.. أصابع ميليشيا حزب الله

خبراء: الانفجار الضخم هز بيروت هدفه التغطية على الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري



فيما يشير بوضوح الى أصابع ميليشيا حزب الله الإرهابية، التي تريد تعطيل صدور الحكم المرتقب في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، أو الشوشرة عليه.

سُمع دوي انفجار هائل، في العاصمة اللبنانية بيروت. وشوهدت سحب الدخان تتصاعد في سماء العاصمة بكثافة عقب الانفجار.

وذكرت تقارير إعلامية لبنانية، أن موقع الحادث داخل مرفأ بيروت، وتحديدا العنبر رقم 12، وهو مخزن للمفرقعات.

وتسبب الانفجار الهائل في أضرار بزجاج المباني في معظم أنحاء بيروت.

ووقع المئات من المصابين في كافة أنحاء العاصمة. وشمل الدمار المباني السكنية والسيارات والمتاجر.

يأتي هذا فيما ترددت أنباء عن وقوع انفجارين آخرين في مرفأ بيروت، وقال وزير الصحة اللبناني، إن الحصيلة المبدئية للانفجار، تشير إلى أنه خلف مئات الجرحى.

من جانبه أعلن المستشار الإعلامي لسعد الحريري، أن رئيس الوزراء اللبناني السابق بخير، وذلك بعد الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت، والذي ذكرت تقارير أنه وقع بالقرب من منزل الحريري.



ونشر حسين الوجه تغريدة على صفحته الرسمية في موقع تويتر، شملت صورة سعد الحريري وهو يتحدث على هاتفه الخاص، وعلق عليها بالقول: "الرئيس سعد الحريري بألف خير الحمد لله".

وانتشرت صور وفيديوهات جديدة للانفجار الضخم الذي ضرب بيروت، تكشف حجم الدمار الهائل الذي سببه هذا الانفجار الغامض.

وذكرت تقارير أن موقع الحادث داخل مرفأ بيروت، وتحديدا في مخزن للمفرقعات. وتسبب الانفجار الهائل في أضرار بزجاج المباني في معظم أنحاء بيروت.



ووقع العشرات من المصابين في كافة أنحاء العاصمة. وشمل الدمار المباني والسيارات. ويأتي الانفجار قبيل صدور الحكم، الجمعة، في اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان في 2005.

مراقبون لم يستبعدوا أن يكون عبث إرهابي من جانب ميليشيا حزب الله التي يقودها نصر الله.

أ.ي