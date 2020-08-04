مجلس الوزراء يقر قانون مكافحة العنف الأسري المثير للجدل

أقرّ مجلس الوزراء قانون العنف الأسري، اليوم الثلاثاء، وأرسله إلى مجلس النواب.



وقال احمد ملا طلال الناطق باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، ان "مجلس الوزراء أقر قانون العنف الأسري وأرسله إلى مجلس النواب".



ويثير مشروع القانون جدلا واسعا بين الأوساط البرلمانية إذ قال النائب عمار طعمة، في وقت سابق، يتضمن مشروع قانون العنف الاسري مضامين خطيرة تنذر بعواقب خطيرة على استقرار العائلة المسلمة العراقية ويحاول استنساخ تجارب غربية ونقلها لواقعنا الاجتماعي مهملا وغافلا الأسس الاخلاقية والقيمية التي تستند عليها مجتمعاتنا المسلمة.



