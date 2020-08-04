بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 04 آب 2020
آخر الأخبار
مجلس الوزراء يقر قانون مكافحة العنف الأسري المثير للجدل أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزال كرة القدم الصحة تسجل 2836 إصابة جديدة بكورونا و83 وفاة و1992 شفاء 2751 إصابة جديدة بكورونا و212 حالة وفاة في إيران الحلفي: المتظاهرون ينتظرون كسر احتكار طغمة الحكم للسلطة في الانتخابات المبكرة تسجيل 296 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة في كربلاء مخاوف من فرض الأحزاب المسيطرة قانوناً انتخابياً يؤمن نفوذها.. و5 أسباب تعيق إجراء انتخابات نزيهة بالعراق النزاهة تحبط محاولة الاستحواذ بطرق غير قانونية على عقارٍ عائدٍ لآثار نينوى نائب: لا توافق بشأن الدوائر الانتخابية والافضل عرض المقترحات للتصويت مصدر: الكاظمي طمأن المجمع الفقهي بعدم تخليه عن المعتقلين المظلومين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 04 آب 2020 03:54 م

وسط تحذيرات من إزعاجه.. ظهور قرش ضخم قرب شواطئ الغردقة المصرية|صور

resizer

فاجأ قرش ضخم من فصيلة ”القرش الحوتي“ المصطافين، عندما ظهر على شواطئ مدينة الغردقة المصرية السياحية، وسط تحذيرات من الاقتراب منه أو تعريضه للأذى؛ نظرا لكونه من الفصيلة المسالمة.
وذكرت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، في بيان، أنها تلقت بلاغا من العاملين في النشاط البحري، برصدهم القرش الحوتي بالقرب من شواطئ الغردقة، وتم التقاط بعض الصور له والتأكيد على عدم إزعاجه أو ملامسته.

وقال الدكتور أحمد غلاب الباحث البيئي بمحميات البحر الأحمر، في تصريح له، إن القرش الحوتي كائن بحري مسالم وصديق للإنسان، وليس خطرا على الإطلاق، وهو من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.

وأكد الباحث المصري أن ظهور هذا النوع من الأسماك الضخمة أصبح شيئا مألوفا ودائم الظهور؛ بسبب تواجد غذائه في بيئة البحر الأحمر من الهائمات البحرية.

 



أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1

أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزال كرة القدم 04 آب 2020 03:38 م

الدبور

اصطياد "الدبور القاتل" في واشنطن باستخدام الأشعة تحت الحمراء 02 آب 2020 01:32 م

نيمار

موقع فرنسي: نيمار يعيش حالة ازدهار في باريس 01 آب 2020 03:06 م

1

الحجاج يستقبلون أول أيام التشريق ويرمون الجمرات الثلاث 01 آب 2020 11:51 ص

باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان يتوج بلقب النسخة الأخيرة من كأس الرابطة الفرنسية 01 آب 2020 11:03 ص

جمرة العقبة

الحجاج يرمون جمرة العقبة بعد أدائهم "الركن الأعظم" 31 تموز 2020 09:42 ص

e708dc1c-573b-4c20-a18c-3f36611882f0

الثوب الأغلى.. تاريخ صناعة كسوة الكعبة 30 تموز 2020 01:15 م

iraq-daesh

نجاح لقاح امريكي ضد كورونا بعد تجربته على القردة 29 تموز 2020 03:59 م

التعليقات