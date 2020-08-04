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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 04 آب 2020 03:50 م

​بعد وصول فريق تحقيق متخصص إلى ووهان .. هل اقترب العالم من كشف لغز "كورونا"؟

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كشف متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن أن فريق المنظمة في الصين الذي يحقق في منشأ فيروس كورونا المستجد أجرى مناقشات مكثفة مع علماء في ووهان، المدينة التي رُصد فيها أول تفشٍ للفيروس.
وقال المتحدث كريستيان ليندميير: إن ”المحادثات شملت تحديثات بخصوص أبحاث الصحة الحيوانية“، مضيفا أن ”الفريق أجرى محادثات مكثفة مع نظرائه الصينيين، وتلقى تحديثات بخصوص الدراسات الوبائية وتحليلات حيوية وجينية وأبحاث تتعلق بصحة الحيوان“، موضحا أن ”المحادثات شملت لقاءات عن طريق الفيديو مع علماء وخبراء في علم الفيروسات في ووهان“.
وكانت الصين أغلقت سوقا للحيوانات البرية في ووهان مع بدء التفشي، بعد يوم من اكتشاف أن بعض المصابين كانوا يبيعون أو يشترون من السوق، في حين تقول المنظمة إن الفيروس جاء على الأرجح من الخفافيش وربما كان له ناقل حيواني وسيط آخر.


ويترقب العلماء والحكومات في مختلف أرجاء العالم نتائج تحقيق منظمة الصحة العالمية وبخاصة واشنطن، التي حشدت التأييد بقوة لإرسال الفريق.
وكُلفت البعثة التحضيرية، التي تضم اثنين من خبراء صحة الحيوان وخبير في علم الأوبئة وتستمر ثلاثة أسابيع، بالتحضير لبعثة فريق أكبر من العلماء الصينيين والدوليين، سيسعى لاكتشاف كيف تمكن الفيروس المسبب لمرض كورونا من تجاوز حاجز السلالات وانتقل من الحيوان للإنسان.
ولم يورد المتحدث تفاصيل عن تشكيل الفريق الأكبر أو موعد إرسال البعثة الأكبر.

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