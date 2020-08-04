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الثلاثاء, 04 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 04 آب 2020 03:38 م

أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزال كرة القدم

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أعلن إيكر كاسياس، حارس مرمى ريال مدريد وبورتو السابق، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي في عمر الـ39.

وانتقل كاسياس من ريال مدريد إلى بورتو قبل عدة سنوات، لكنه لم يظهر بالتألق المنتظر في الدوري البرتغالي.

وعانى كاسياس في العام الأخير من مشاكل في القلب، أجبرته على التوقف عن ممارسة كرة القدم لحين استقرار صحته.

وكشفت تقارير إسبانية سابقة، إن كاسياس سيعمل في نادي ريال مدريد كمستشار فني لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، وهو المنصب الذي شغله من قبل زين الدين زيدان.

وأعلن كاسياس من قبل تراجعه عن فكرة الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقال ريال مدريد في بيان "بالنظر إلى إعلان إيكر كاسياس اعتزاله كرة القدم كلاعب محترف، يرغب ريال مدريد في إظهار تقديره وإعجابه ومحبته لواحدة من أعظم الأساطير في نادينا وكرة القدم العالمية".

وحقق كاسياس دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال مدريد، و 167 ظهور مع منتخب إسبانيا وكأس العالم 2010 وبطولتين أمم أوروبا في 2008 و 2012.

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