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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 04 آب 2020 03:22 م

شاهد .. اندلاع النيران في مطار مصراتة غربي ليبيا |صور

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تعرضت صالة المغادرة بمطار مصراتة غرب ليبيا لحريق كبير قضى على معظمها مساء امس . 
وقال شهود عيان إن الحريق شب بصالة المغادرة بالمطار، فيما لم تعلن أية جهة تفاصيل كاملة حول ملابسات الحريق. 

وترددت أنباء عن نشوب الحريق بفعل فاعل لرغبة أهالي مصراتة في إيقاف المطار عن العمل بسبب تفشي وباء كورونا بشكل كبير بالمدينة خلال اليومين الماضيين بفعل حركة المسافرين والمرتزقة من وإلى مطارات مصراتة. 

وقالت بعض مواقع التواصل الاجتماعي إن الحريق نجم عن تفجير عبوة ناسفة في الصالة لإيقاف المطار عن استقبال المرتزقة السوريين وغيرهم الذين يتم ارسالهم إلى ليبيا عبر مطارات مصراتة. 
والسبت، سجلت مدينة مصراتة 114 إصابة بكورونا لتحتل صدارة قائمة أكثر المدن إصابة بالفيروس بتسجيلها نحو بينها 106 حالات لمخالطين وثماني حالات جديدة، وذلك ضمن 216 إصابة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال الـ24 ساعة الماضية. 


 

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