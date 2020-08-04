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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 04 آب 2020 03:17 م

اعتقال 3 من عناصر داعش الإرهابي بينهم مسؤول "التفخيخ" في نينوى

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أعلنت السلطات الأمنية  ، القبض على مسؤول "التفخيخ" وثلاثة عناصر آخرين، في تنظيم داعش الإرهابي، بمحافظة نينوى. 
وقال جهاز الأمن الوطني  بنينوى، في بيان له الثلاثاء، إن "معلومات استخبارية وردت إلى الجهاز وتفيد بمحاولة عدد من العناصر الإرهابية الدخول إلى المحافظة".
وأشار إلى أنه تم تنشر قوة من جهاز الأمن الوطني عند المداخل الرئيسة لمتابعة الأهداف المطلوبة وفق قاعدة بيانات الإرهابيين.
وذكر البيان أن القوة "نجحت في القبض على مسؤول التفخيخ ضمن القاطع الشمالي لولاية نينوى التابعة لتنظيم داعش الإرهابي"، مشيرا إلى أنه اعترف خلال التحقيق معه بصناعة العبوات الناسفة وتفخيخ العجلات منذ سيطرتهم على المحافظة.
وتمكنت القوة كذلك من القبض على 3 عناصر، كانوا برفقة مسؤول التفخيخ، منتمين لما يسمى بـ"ديوان الجند" التابع للتنظيم. 
واعترف الثلاثة بـ"مقاومة القوات الأمنية خلال عمليات التحرير"، قبل إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة بحقهم.




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