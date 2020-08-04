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الثلاثاء, 04 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 04 آب 2020 03:13 م

الصحة تسجل 2836 إصابة جديدة بكورونا و83 وفاة و1992 شفاء

كورونا العراق
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2836 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 حالة وفاة في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص ( 16813) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1059619)".

وأضافت: "سجلت الوزارة  هذا اليوم ( 1992) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   381

بغداد / الكرخ      309

مدينة الطب        104

النجف الأشرف    135

السليمانية          27 

أربيل               82

دهوك                5          

كربلاء             186

كركوك             64

ديالى               89

واسط              88         

البصرة             127

ميسان               52

بابل                 132

الديوانية            78

ذي قار             60

الأنبار               32   

نينوى                33

صلاح الدين        8            

 الإصابات الجديدة لهذا اليوم  : 2836 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   373

بغداد الكرخ     330 

مدينة الطب      66 

النجف            129

السليمانية        44      

أربيل            244

دهوك            60              

كربلاء        296

كركوك       128  

ديالى          89

واسط         106

البصرة       207

ميسان         135

بابل           194

الديوانية       97

ذي قار        41

الأنبار          68

المثنى          55

نينوى          112

صلاح الدين    62  

الوفيات   83    حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     8

بغداد الكرخ        9

مدينة الطب        2

النجف             3

السليمانية          8

   أربيل          5

دهوك            1               

كربلاء          2

كركوك         3

ديالى            1

واسط           5

البصرة         6

ميسان          2

بابل           14

الديوانية       4

ذي قار        2  

المثنى          3              

نينوى           2

صلاح الدين      3             





مجموع الشفاء  :    96103      ( نسبة الشفاء  71.3  %)                     

مجموع الإصابات :   134722                                               

الراقدين الكلي:         33602                                                   

الراقدين في العناية المركزة: 511                                                

مجموع الوفيات:   5017.
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