الصحة تسجل 2836 إصابة جديدة بكورونا و83 وفاة و1992 شفاء

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2836 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 حالة وفاة في عموم العراق.



وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص ( 16813) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1059619)".



وأضافت: "سجلت الوزارة هذا اليوم ( 1992) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:



بغداد / الرصافة 381



بغداد / الكرخ 309



مدينة الطب 104



النجف الأشرف 135



السليمانية 27



أربيل 82



دهوك 5



كربلاء 186



كركوك 64



ديالى 89



واسط 88



البصرة 127



ميسان 52



بابل 132



الديوانية 78



ذي قار 60



الأنبار 32



نينوى 33



صلاح الدين 8



الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 2836 حالة، وكما يلي:



بغداد الرصافة 373



بغداد الكرخ 330



مدينة الطب 66



النجف 129



السليمانية 44



أربيل 244



دهوك 60



كربلاء 296



كركوك 128



ديالى 89



واسط 106



البصرة 207



ميسان 135



بابل 194



الديوانية 97



ذي قار 41



الأنبار 68



المثنى 55



نينوى 112



صلاح الدين 62



الوفيات 83 حالة وكما يلي :



بغداد الرصافة 8



بغداد الكرخ 9



مدينة الطب 2



النجف 3



السليمانية 8



أربيل 5



دهوك 1



كربلاء 2



كركوك 3



ديالى 1



واسط 5



البصرة 6



ميسان 2



بابل 14



الديوانية 4



ذي قار 2



المثنى 3



نينوى 2



صلاح الدين 3











مجموع الشفاء : 96103 ( نسبة الشفاء 71.3 %)



مجموع الإصابات : 134722



الراقدين الكلي: 33602



الراقدين في العناية المركزة: 511



مجموع الوفيات: 5017.

