2751 إصابة جديدة بكورونا و212 حالة وفاة في إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ لغاية الآن 314786 والمتعافين 272535 والمتوفين 17617 شخصا.



وقالت لاري اليوم الثلاثاء في تصريحها الصحفي اليومي، إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2751 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 314786 من ضمنهم 4132 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.



وأضافت، أن عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان 272535 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 212 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 17617 شخصا.



وتابعت المتحدثة، انه تم لغاية الان اجراء 2 مليون و 560 الفا و 374 اختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا في البلاد.



