بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 04 آب 2020
آخر الأخبار
مجلس الوزراء يقر قانون مكافحة العنف الأسري المثير للجدل أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزال كرة القدم الصحة تسجل 2836 إصابة جديدة بكورونا و83 وفاة و1992 شفاء 2751 إصابة جديدة بكورونا و212 حالة وفاة في إيران الحلفي: المتظاهرون ينتظرون كسر احتكار طغمة الحكم للسلطة في الانتخابات المبكرة تسجيل 296 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة في كربلاء مخاوف من فرض الأحزاب المسيطرة قانوناً انتخابياً يؤمن نفوذها.. و5 أسباب تعيق إجراء انتخابات نزيهة بالعراق النزاهة تحبط محاولة الاستحواذ بطرق غير قانونية على عقارٍ عائدٍ لآثار نينوى نائب: لا توافق بشأن الدوائر الانتخابية والافضل عرض المقترحات للتصويت مصدر: الكاظمي طمأن المجمع الفقهي بعدم تخليه عن المعتقلين المظلومين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 04 آب 2020 03:04 م

2751 إصابة جديدة بكورونا و212 حالة وفاة في إيران

كورونا
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ لغاية الآن 314786 والمتعافين 272535 والمتوفين 17617 شخصا.

وقالت لاري اليوم الثلاثاء في تصريحها الصحفي اليومي، إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2751 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 314786 من ضمنهم 4132 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

وأضافت، أن عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان 272535 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 212 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 17617 شخصا.

وتابعت المتحدثة، انه تم لغاية الان اجراء 2 مليون و 560 الفا و 374 اختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا في البلاد.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1

مجلس الوزراء يقر قانون مكافحة العنف الأسري المثير للجدل 04 آب 2020 04:18 م

146738

النزاهة تحبط محاولة الاستحواذ بطرق غير قانونية على عقارٍ عائدٍ لآثار نينوى 04 آب 2020 01:25 م

469175Image1

نائب: لا توافق بشأن الدوائر الانتخابية والافضل عرض المقترحات للتصويت 04 آب 2020 01:22 م

c1dd0687-0d4a-43dc-bf9d-c789a7f91dce_16x9_1200x676

مصدر: الكاظمي طمأن المجمع الفقهي بعدم تخليه عن المعتقلين المظلومين 04 آب 2020 01:19 م

maxresdefault (3)

رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة إجراء انتخابات مبكرة ويعدها استحقاقاً وطنياً افرزه الحراك الشعبي 04 آب 2020 01:16 م

انتخابات-العراق

اتجاه سياسي لتقسيم المحافظة الكبيرة لثلاث دوائر انتخابية والصغيرة لدائرتين 04 آب 2020 12:46 م

لجنة الامن النيابية

لجنة الأمن والدفاع البرلمانية تقرر استصافة وزير الداخلية لهذا السبب 04 آب 2020 12:42 م

قصف

الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع كردية على الحدود العراقية 04 آب 2020 11:45 ص

التعليقات