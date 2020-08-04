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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 04 آب 2020 02:59 م

الحلفي: المتظاهرون ينتظرون كسر احتكار طغمة الحكم للسلطة في الانتخابات المبكرة

جاسم الحلفي
أكد القيادي في الحزب الشيوعي العراقي، جاسم الحلفي، أن المتظاهرين ينتظرون كسر احتكار طغمة الحكم للسلطة في الانتخابات المبكرة.

وقال الحلفي في تدوينة له، إن "المتظاهرين ينتظرون الإجراءات التي تؤمن البيئة الصالحة للانتخابات، إذ كان الهدف من مطلب الانتخابات المبكرة، هو كسر احتكار طغمة الحكم للسلطة، واستبعاد القتلة والفاسدين من الترشيح فيها".

وتابع الحلفي، "هنا يكمن هدف المطالبات بمحاكمتهم".
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