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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 04 آب 2020 02:30 م

تسجيل 296 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة في كربلاء

كورونا في العراق
أكدت دائرة صحة كربلاء، تسجيل 296 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة في عموم المحافظة.

وقال المتحدث باسم الدائرة الدكتور عدي السلامي في تصريح صحفي، إن "مختبرات الصحة العامة سجلت اليوم 296 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و186 حالة شفاء، وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف السلامي، أن "84 حالة اصابة من مجموع الـ296 إصابة دخلت المستشفى والأعداد المتبقية حجرت منزليا وتتلقى العلاج المنزلي".
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