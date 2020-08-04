نائب: لا توافق بشأن الدوائر الانتخابية والافضل عرض المقترحات للتصويت













اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي , , ان الكتل رؤساء الكتل السياسية لن ولم يتوصلوا الى أي اتفاق بشان الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات, داعيا الى ارسال جميع المقترحات الى رئاسة البرلمان لطرحها لتصويت العام والا فان ذلك مضيعة للوقت.

وقال المسعودي , ان ” رؤساء الكتل مازالوا بين شد وجذب بشان التوافق على صيغة الدوائر الانتخابية ” , مبينا انه ” لايوجد حل ولم يتم التوصل الى نتيجة.



وأضاف ان ” الحل الوحيد للاشكال هو ارسال كافة المقترحات ومهها تعددت الى رئاسة مجلس النواب التي بدورها تعرض تلك المقترحات للتصويت العام داخل قبة البرلمان كما حدثت سابقا خلال الدورة البرلمانية السابقة بشان قانون مجالس المحافظات ” , عادا ” الاستمرار بعقد الاجتماع هو مضيعة للوقت ولربما بعض الكتل ترغب في ذلك.



وكان مجلس النواب قد مرر جزءاً من مشروع قانون جديد للانتخابات أواخر العام الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة, إلا أن الخلافات حالت دون استكمال تشريع القانون، حيث تتمحور الخلافات حول اعتماد الدوائر المتعددة أو دائرة واحدة في كل محافظة، وكذلك طريقة التصويت المباشر أو عبر القوائم.