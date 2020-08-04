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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 04 آب 2020 01:16 م

رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة إجراء انتخابات مبكرة ويعدها استحقاقاً وطنياً افرزه الحراك الشعبي

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رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة إجراء انتخابات مبكرة ويعدها استحقاقاً وطنياً افرزه الحراك الشعبي




رحّب رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح بإعلان رئيس مجلس الوزراء في مقترحه لموعد إجراء الانتخابات المبكرة.

وأكد رئيس الجمهورية، في بيان أن الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، تُعدّ من متطلبات الإصلاح السياسي المنشود، وهو استحقاق وطني افرزه الحراك الشعبي.
وشدد على أهمية العمل الجاد من أجل تحقيق هذا الالتزام الحكومي بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن أزمة العراق السياسية لا تحتمل التسويف، وظروف المعاناة التي يمرّ بها شعبنا تتطلب قراراً وطنياً شجاعاً نابعاً من استحقاق الشعب، وحقه في اختيار حكومة وطنية مستقلة ومتماسكة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الحلول الناجعة تنبع من المواطن وقراره المستقل بعيداً عن التلاعب والتزوير والتأثير على خياره الانتخابي، كي يمكّن البلد من الانطلاق نحو الإصلاح البنيوي المنشود.

ودعا  صالح مجلس النواب إلى استكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه، والإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.
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