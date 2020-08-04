المصرف العراقي للتجارة يدخل قائمة أفضل 1000 مصرف عالمي 2020



حل المصرف العراقي للتجارة وللعام الثالث على التوالي ضمن قائمة أفضل 1000 مصرف عالمي للعام 2020 في المرتبة 319 والتي تصدرها مجلة "ذا بانكر" البريطانية المرموقة.

وتعد مجلة ذا بانكر (The Banker) المرجعية الأبرز في القطاع المصرفي والمالي على مستوى العالم، وهي متخصصة في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالشئون المالية العالمية منذ عام 1926

وتعتبر قائمة "ذا بانكر" لأفضل 1000 مصرف في العالم المعيار الرئيسي في هذا المجال منذ عام 1970، حيث توفر هذه القائمة المشهورة معلومات شاملة عن أداء وحجم ثروة القطاع المصرفي في مختلف الأسواق العالمية. ونجح المصرف العراقي للتجارة هذا العام بتعزيز تصنيفه العالمي والارتقاء 26 مركزاً إلى المرتبة 319 في القائمة الجديدة للعام 2020 عن فئة رأس المال الأساسي.

وكان المصرف قد أعلن مؤخراً عن زيادة كبيرة في رأس المال ليصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي (3.5 تريليون دينار عراقي) في العام 2020 ارتفاعاً من 2.3 مليار دولار أمريكي (2.7 تريليون دينار عراقي) في العام 2019، وذلك بهدف رفع القوة المالية للمصرف بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمصرف خلال الفترة 2020-2023.