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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 04 آب 2020 12:46 م

اتجاه سياسي لتقسيم المحافظة الكبيرة لثلاث دوائر انتخابية والصغيرة لدائرتين

انتخابات-العراق


كشف النائب عن تحالف الفتح عدي الشعلان ابو الجون، الثلاثاء، عن النقطة الخلافية بشأن جدول الانتخابات.

وقال أبو الجون، إن “البعض يرى أن الدوائر المتعددة تجعل من القضاء دائرة انتخابية واحدة”، موضحا أن “الدستور ينص بأن كل 100 الف ناخب يضمن مقعدا نيابيا”. وأضاف، أن “الجداول المتعلقة بالدوائر الانتخابية فيها الكثير من المشاكل”، مشيرا إلى أن “هناك توجها للقوى السياسية بجعل المحافظة الكبيرة بثلاث دوائر انتخابية والصغيرة بدائرتين”.

واعلن عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، في وقت سابق، ان الموعد الحكومي المقترح لاجراء الانتخابات المبكرة في حزيران 2021 ليس نهائيا وهو يعكس رغبتها بذلك فقط ، مشيرا الى مجموعة اجراءات جوهرية اولها حل البرلمان لنفسه . وقال العقابي ، ان " الموعد الذي اقترحته الحكومة يعكس رغبتها وامكانياتها لاجراء هذه الانتخابات فقط لاغير ، وهو امر ممكن كاجراء قانوني لكنه موعد فني اكثر مما هو سياسي ودستوري

 

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