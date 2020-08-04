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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 04 آب 2020 12:42 م

لجنة الأمن والدفاع البرلمانية تقرر استصافة وزير الداخلية لهذا السبب

لجنة الامن النيابية

قررت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، استضافة وزير الداخلية وجميع الجهات المعنية من أجل تعديل قانون كلية الشرطة.

وقال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي، أنه"نتيجة الطلبات الكثيرة التي وردت من منتسبي وزارة الداخلية لتسهيل موضوع العمر لقبولهم في كلية الشرطة ومعهد المفوضين، قررت اللجنة استضافة وزير الداخلية ،ومدير كلية الشرطة ،ومدير معهد المفوضين ،ومدير المعهد العالي بعد عطلة عيد الأضحى، لمناقشة تعديل قانون كلية الشرطة".

وأضاف أن"اللجنة تسعى لتسهيل موضوع العمر، وقبول منتسبي وزارة الداخلية في كلية الشرطة لعمر 40 سنة". وكان النائب جمال المحمداوي حثّ، يوم امس، لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ورئاسة المجلس النواب الإسراع في تشريع التعديل الخاص بقانون كلية الشرطة.



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