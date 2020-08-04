أسعار النفط تتراجع بعد تصريحات لـ "الصحة العالمية"

تراجعت أسعار النفط الخام في تعاملات الثلاثاء المبكرة، على وقع تصريحات لمنظمة الصحة العالمية، بشأن صعوبة التخلص من جائحة كورونا، خلال الفترة القريبة المقبلة.

والإثنين، قال "تيدروس أدهانوم جيبريسوس"، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية، إنه قد لا يكون هناك حل للجائحة إطلاقا، "لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي وقد لا يوجد أبدا".

وأشار إلى "مخاوف من ألا يكون هناك لقاح يمكن أن يجدي نفعا، أو ربما يوفر الحماية لبضعة أشهر ليس أكثر، لكننا لن نعرف قبل أن ننهي التجارب السريرية".

وبحلول الساعة (07: 36 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 0.50 بالمئة أو 26 سنتا إلى 43.86 دولارا للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم سبتمبر/ أيلول، بنسبة 0.35 بالمئة أو 18 سنتا إلى 40.81 دولارا للبرميل. وينتشر الفيروس بتسارع أكبر في عديد المناطق حول العالم، خاصة الولايات المتحدة، المصنفة كأكبر مستهلك للنفط الخام في العالم، بقرب تسجيلها 5 ملايين إصابة، منها 159 ألف حالة وفاة. -