منظمة دولية تكشف عن مضمون رسائل مسربة بشأن السجون الإيرانية وتفاقم أزمة كورونا

كشفت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، عن مضمون رسائل مسربة بشأن السجون الإيرانية وتفاقم أزمة كورونا فيها.



وقالت المنظمة في بيان، إن "رسائل رسمية مُسربة حصلت عليها منظمة العفو الدولية، مؤخرا، كشفت أن الحكومة الإيرانية تجاهلت مناشدات مُكررة من طرف موظفين كبار مسؤولين عن إدارة السجون الإيرانية من أجل توفير موارد إضافية للسيطرة على تفشي وباء كوفيد-19 ومعالجة السجناء المُصابين بالوباء".



وأضاف البيان، "هذه الرسائل الرسمية تقدم أدلة دامغة على تقاعس الحكومة الإيرانية المزري عن حماية السجناء، وتمّ تجاهل عدة طلبات على مدى شهور، من أجل توفير منتجات مُطهرة، ومعدات واقية وأجهزة طبية مطلوبة على وجه السرعة".



وتابع، أن "هذا الأمر مدعاة للقلق على وجه الخصوص في ظل ملاحظة هذه الرسائل أيضا وجود مخاطر مُحدقة بمجموعة سجناء معرّضة لخطر شديد في السجون الإيرانية".