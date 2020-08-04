بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 04 آب 2020
آخر الأخبار
نائب: لا توافق بشأن الدوائر الانتخابية والافضل عرض المقترحات للتصويت مصدر: الكاظمي طمأن المجمع الفقهي بعدم تخليه عن المعتقلين المظلومين رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة إجراء انتخابات مبكرة ويعدها استحقاقاً وطنياً افرزه الحراك الشعبي منظمة دولية تكشف عن مضمون رسائل مسربة بشأن السجون الإيرانية وتفاقم أزمة كورونا العفو الدولية تحذر من احتمال إعدام إيران لكردي بتهمة التجسس ترامب: إرسال القوات إلى الشرق الأوسط أكبر خطأ ارتكبته أمريكا الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع كردية على الحدود العراقية الكاظمي للصبي ضحية التعذيب: أشعر بالحزن.. وترحيب شعبي بذلك اللقاء مقتل وإصابة 14 شخصاً بانفجار جديد في مشهد الإيرانية عبد الوهاب الساعدي يكشف حقيقة محاولة اغتياله
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 04 آب 2020 12:23 م

منظمة دولية تكشف عن مضمون رسائل مسربة بشأن السجون الإيرانية وتفاقم أزمة كورونا

السجون الإيرانية
كشفت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، عن مضمون رسائل مسربة بشأن السجون الإيرانية وتفاقم أزمة كورونا فيها. 

وقالت المنظمة في بيان، إن "رسائل رسمية مُسربة حصلت عليها منظمة العفو الدولية، مؤخرا، كشفت أن الحكومة الإيرانية تجاهلت مناشدات مُكررة من طرف موظفين كبار مسؤولين عن إدارة السجون الإيرانية من أجل توفير موارد إضافية للسيطرة على تفشي وباء كوفيد-19 ومعالجة السجناء المُصابين بالوباء". 

وأضاف البيان، "هذه الرسائل الرسمية تقدم أدلة دامغة على تقاعس الحكومة الإيرانية المزري عن حماية السجناء، وتمّ تجاهل عدة طلبات على مدى شهور، من أجل توفير منتجات مُطهرة، ومعدات واقية وأجهزة طبية مطلوبة على وجه السرعة". 

وتابع، أن "هذا الأمر مدعاة للقلق على وجه الخصوص في ظل ملاحظة هذه الرسائل أيضا وجود مخاطر مُحدقة بمجموعة سجناء معرّضة لخطر شديد في السجون الإيرانية". 
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1

العفو الدولية تحذر من احتمال إعدام إيران لكردي بتهمة التجسس 04 آب 2020 12:08 م

ترامب

ترامب: إرسال القوات إلى الشرق الأوسط أكبر خطأ ارتكبته أمريكا 04 آب 2020 11:50 ص

انفجار

مقتل وإصابة 14 شخصاً بانفجار جديد في مشهد الإيرانية 04 آب 2020 10:37 ص

قصف

إسرائيل تنفذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في سوريا 04 آب 2020 09:38 ص

كورونا

فايروس كورونا في إيران: بيانات مسرّبة تكشف تستّر طهران على أعداد الوفيات 03 آب 2020 04:23 م

كورونا

مؤشر كورونا يقترب من حاجز 18 مليون إصابة حول العالم 02 آب 2020 01:26 م

2

كوريا الجنوبية تعلن إصابة العشرات من عمالها العائدين من العراق بكورونا 02 آب 2020 12:29 م

1-3

ترامب يحظر تطبيق «تيك توك» لهذا السبب 01 آب 2020 01:59 م

التعليقات