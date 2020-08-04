العفو الدولية تحذر من احتمال إعدام إيران لكردي بتهمة التجسس

حذَّرت منظمة العفو الدولية من احتمال تعرُّض أرسلان خودكام، وهو كردي من محافظة أذربيجان الغربية "شمال غربي إيران"، لخطر الإعدام.



ووصفت المنظمة في بيان لها، محاکمة خودكام بأنها "غير عادلة"، قائلة إنه تم الحُكم عليه بالإعدام بعد محاكمة استمرت 30 دقيقة، بتهمة "التجسس".



وأشارت منظمة العفو الدولية في بيانها، إلى أقوال أرسلان خودكام، حيث قال إنه "تحت التعذيب" تم إرغامه على الاعتراف على نفسه، وكان هذا هو أساس حكم المحكمة.



ووفقاً للمنظمة، لم يتم السماح لخودكام باختيار محامٍ يدافع عنه.



وخلصت منظمة العفو الدولية إلى أن استخدام عقوبة الإعدام في تهمة "التجسس" ينتهك القانون الدولي.





Copy أخبار متعلقة نائب يحذر من احتمال اخفاق البرلمان بعقد جلسته الاستثنائية لتمرير حكومة الكاظمي