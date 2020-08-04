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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 04 آب 2020 11:45 ص

الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع كردية على الحدود العراقية

قصف
أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران، أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوما بطائرة مسيرة وصاروخية على قواعده في المناطق الحدودية بين إيران والعراق.

وقال الحزب الديمقراطي الكردستاني المناهض لإيران على حسابه في "تويتر"، إن "قواته لم تتكبد أي خسائر من جراء الهجمات"، وفقما ذكرت مواقع إلكترونية كردية قريبة من الحرب.

وأشارت مصادر كردية إلى أن الضربات الإيرانية، التي وقعت الاثنين، استهدفت مواقع في منطقة باربزين الجبلية في أربيل، بالقرب من إقليم كردستان العراق، وعلى والحدود الإيرانية.

ونقل "راديو فاردا" الإيراني الذي يبث من التشيك عن كاوا بهرامي، قائد قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران قوله، إن طائرات بدون طيار استهدفت قواعد الحزب بالصواريخ، من دون وجود أي ضحايا.
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