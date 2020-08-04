الكاظمي للصبي ضحية التعذيب: أشعر بالحزن.. وترحيب شعبي بذلك اللقاء

قوبل استقبال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الفتى حامد سعيد الذي تعرّض لاعتداء من عناصر قوة حفظ القانون، بترحاب شعبي بالغ، أعلنت وزارة الداخلية عن دراسة سريعة لإعادة هيكلة القوة.

استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الفتى حامد سعيد الذي تعرّض لـ"اعتداء غير أخلاقي"، بحسب بيان لرئاسة الوزراء، على يد عناصر من قوة حفظ القانون التابعة لوزارة الداخلية.

وحظيت خطوة الكاظمي بترحيب شعبي بعد أن عُدّ على نطاق واسع أن استقبال الفتى بمقر رئاسة الوزراء بمثابة "اعتذار" رسمي يقدم للفتى من أرفع مسؤول في السلطة التنفيذية.

وقال الكاظمي، خلال استقباله الفتى سعيد، إنه يشعر بالألم والحزن لما حدث، وثقافة استمراء الاعتداء على المواطن من قبل بعض ممن يستغل موقعه، هي أمر يتوجب المعالجة الحازمة. إن ما حدث يمثل مشهداً للاعتداء على كرامة المواطن؛ ينتمي إلى كل ما حاربناه خلال كل السنوات الماضية، وسنحاربه لنمنع تكراره.

وفي الوقت ذاته عدّ الكاظمي أن الاعتداء على هذا المواطن يجب ألا يعامل كأنه يمثل السلوك العام للأجهزة الأمنية، فقواتنا البطلة سبق أن ضحّت وما زالت تضحّي وتقاتل من أجل العراق، أمّا من يستغل وجوده داخل القوات الأمنية لغرض الاعتداء، فلن يواجه سوى العقوبة والملاحقة القانونية.

وطبقاً للبيان، فإن رئيس الوزراء وجه بتنفيذ حملة تثقيف بمبادئ حقوق الإنسان؛ سلوكاً وتطبيقاً، داخل وزارة الداخلية وفي أجهزتها وبين منتسبيها، كما وجّه بتوفير محام لمساعدة الحدث حامد سعيد، وتقديم الدعم القانوني له، كما وعد بتكفله شخصياً لإكمال دراسته وتحويل ما تعرض له إلى عنصر قوة يخدم المجتمع.

ووجه الكاظمي شكره لرئيس مجلس القضاء فائق زيدان لدوره في حل الإشكالات القانونية المتعلقة بموضوع إطلاق سراح الحدث حامد سعيد بكفالة.

بدورها؛ كشفت وزارة الداخلية عن وجود دراسة بشأن إعادة هيكلة "قوات حفظ القانون" بناءً على توجيه القائد العام للقوات المسلحة.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن، هناك دراسة موضوعية سريعة تتعلق بإعادة هيكلة قوات حفظ القانون بناء على توجيه القائد العام ومتابعة شخصية من قبل وزير الداخلية.

وأضاف أن إعادة النظر بتشكيل قوات حفظ القانون تعني أن هناك عدداً من الإجراءات ستتخذ بهذا الموضوع.

واستقبل معظم التوجهات الثقافية والشعبية، خبر استقبال الكاظمي الفتى حامد سعيد، بارتياح واسع، وأشاد ناشطون ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بخطوة رئيس الوزراء.

وعدّت أستاذة علم الاجتماع لاهاي عبد الحسين الاستقبال "رسالة طيبة يقدمها رئيس الوزراء للفتى (حامد) الذي تعرض للإهانة ومن خلاله تعرضت كل الأمهات والنساء النبيلات للإهانة.

وأضافت: "قد لا يندمل جرحه، ولكنه يذّكر بوحشية البعض وانخفاض مناسيب أخلاقياتهم وسوء إدارة مؤسساتهم".