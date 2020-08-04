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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 04 آب 2020 11:07 ص

هزة أرضية تضرب نينوى..شعر بها المواطنون وهيئة الأنواء تحذر

زلزال
 
أعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، تسجيل هزة أرضية بقوة(3،5) في شمالي شرقي الموصل.  
وقالت الوزارة في بيان  إن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية سجلت يوم امس الاثنين الموافق 3/8/2020 عند الساعة (11:48:18) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في شمال شرق الموصل".  
وبينت الهيئة ان "قوتها بلغت (3،5) درجة على مقياس رختر وتبعد(37 ) كم شمال شرق مدينة الموصل"، مشيرة الى انه " تم الشعور بها من قبل المواطنين ".  
ودعت المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".  
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